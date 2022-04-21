人民网北京4月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持21日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会上提出全球安全倡议。中方在这个时候提出这一倡议有何特殊意义？这个倡议对其他各方开放吗？

汪文斌：当前，世界既不太平也不安宁，地区安全热点此起彼伏，欧洲安全问题再次牵动全球目光。单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临的安全挑战问题单似乎越来越长，越来越棘手。这种状况不应再继续下去了，因为这与历史前进的方向背道而驰，同人类的安危福祉背道而驰。

在这样的时代背景下，习近平主席从全人类前途命运出发，提出了全球安全倡议。这是中方提供的又一国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。全球安全倡议倡导“六个坚持”，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。

全球安全倡议强调人类是不可分割的安全共同体，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，既是奔着解决人类安全的现实问题去的，也是为了谋求世界和平的长久之道，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

全球安全倡议秉持真正的多边主义，面向全球开放，欢迎各国共同参与。中国不仅是这一重大倡议的提出者，也将是落实倡议的行动派。我们愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就该倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。

法新社记者：美国国务院对中国与所罗门群岛安全协议缺乏透明度表示关切，并称中方惯于提出含糊不清的协议，却不寻求地区磋商。外交部对此有何评论？

汪文斌：美方的有关言论无端指责中所安全合作，罔顾事实、别有用心。中所双方已经多次介绍了中所安全合作的具体情况，何来“不透明”之说？我愿再次强调，中所安全合作方式是公开透明、开放包容的，不针对任何第三方，同所罗门群岛现有的双、多边安全合作机制并行不悖，相互补充。我们愿同有关国家发挥各自优势，形成国际合力，共同促进所罗门群岛和南太地区的安全稳定。

香港电台记者：香港特区行政长官选举候选人受美国政府制裁已经一年多。美国的谷歌公司称需要履行政府的制裁法令，终止运作候选人的社交媒体竞选频道。发言人对此有何回应？

汪文斌：美国有关公司以遵守制裁为借口，甘当美国政府干涉别国内政的政治工具，这是完全错误的、无理的。我们对此坚决反对。这一行径再次暴露了美方为政治目的不惜破坏言论自由、资讯传播自由和网络空间公平公正秩序的虚伪“双标”以及打着各种旗号干预香港事务、干扰破坏香港第六任行政长官选举的险恶用心。

香港社会各界对外国势力公然干预香港选举的恶劣行径予以一致谴责，要求美社交平台公司尊重香港特区行政长官选举的公平公正。我们对此完全赞同、坚决支持。

我们正告美西方一些别有用心的势力，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。中方维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的决心坚定不移，任何施压破坏伎俩都影响不了香港行政长官选举的顺利进行，都阻挡不了香港由乱及治的大势。

路透社记者：中方领导人表示，中方致力于向全球提供新冠疫苗。外交部可否介绍近期在疫苗运输及交付方面的具体规划？

汪文斌：在全球抗击疫情过程中，中方一直是全球抗疫合作的“排头兵”，促进疫苗公平分配的“火车头”。去年，习近平主席提出了全球疫苗合作行动倡议，核心就是加快实现疫苗在发展中国家的公平可及。迄今，中方已向120多个国家和国际组织供应超过21亿剂新冠疫苗，全球使用的疫苗有一半是中国制造。同时，中方最早支持疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产，目前已形成10亿剂疫苗年产能。

习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上的主旨演讲中表示，中国将继续向非洲、东盟分别援助6亿剂、1.5亿剂疫苗，为弥合“免疫鸿沟”作出积极努力。中方将继续为国际社会共同抗击疫情、为发展中国家获得公平可及的疫苗作出更大贡献。

印度广播公司记者：据报道，巴基斯坦军方空袭阿富汗领土，造成至少47名平民死亡，20多人受伤。这引发了抗议活动。阿富汗临时政府发言人警告巴基斯坦，此举将导致阿巴之间萌生敌意，巴方应明白，发动战争不符合任何一方利益。你对此有何评论？另有专家称，该事件使阿临时政府寻求国际承认的努力遭遇挫折，也使中方与阿临时政府接触的努力遭遇挫折。中方对此有何回应？

汪文斌：阿富汗和巴基斯坦都是中国的传统友好邻邦，我们相信两国可以通过对话协商妥善解决各自关切，共同维护地区和平安定。你引用的所谓“专家”言论完全是故意诋毁之词，毫无公正性、专业性可言。

印度广播公司记者：报道还指出，巴基斯坦在阿富汗的袭击以及相关的报复性言论加剧了地区紧张，而此前中国外长提议将中巴合作拓展至阿富汗。中方是否对当前情况感到担忧？

汪文斌：我们相信巴基斯坦和阿富汗可以通过对话协商妥善解决各自关切，共同维护地区和平稳定。

韩国联合有线电视台记者：第一个问题，据报道，美国政府称不希望中国向俄罗斯提供任何军事支持。中国政府对此有何评论？第二个问题是关于中美防长通话的。双方表示谈及了乌克兰形势，你可否介绍更多情况？

汪文斌：关于第一个问题，中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的。我们反对缺乏国际法依据、没有安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”，反对不当禁止或者限制中国企业同其他国家企业开展正常经贸活动。制裁不是缓和局势、结束战争、避免更多人员伤亡的正确途径，只会激化矛盾、加剧冲突外溢，让世界付出更多代价。没有理由让各国人民为地区冲突埋单。

当前形势下国际社会尤其需要重视干扰破坏俄乌和谈努力的消极举动，重视乌克兰危机溢出效应和单边制裁负面影响，重视冷战思维回潮和阵营对立抬头，重视中小国家被迫卷入大国地缘博弈的负面后果。我们敦促美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得以任何方式损害中方的正当权益。我们也将采取一切必要措施，坚决维护中国企业和个人正当合法权益。

关于第二个问题，中方已经发布了相关消息稿，你可以查阅。

《人民日报》记者：据报道，十三届全国人大常委会第三十四次会议已批准国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》和《1957年废除强迫劳动公约》。发言人能否介绍更多情况？

汪文斌：十三届全国人大常委会第三十四次会议决定，批准国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》和《1957年废除强迫劳动公约》。

中国政府高度重视劳动者权益保护，对批准国际劳工公约的态度是积极、认真和负责任的。此前，中国已批准的国际劳工公约都得到了有效实施。中国一贯反对强迫劳动，此次自主批准上述两项公约，再次表明了中国政府的坚定立场。

俄新社记者：英国一法院批准将阿桑奇引渡至美国，他面临间谍罪指控，或被判长达175年监禁。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到，有媒体质问美方，如果不惧真相且自信的话，为什么还要执意引渡阿桑奇？

阿桑奇的命运告诉人们，揭露别国的所谓“暴行”是英雄，揭露美国的丑闻就是罪犯，这就是美式“言论和新闻自由”的实质。

阿桑奇被引渡到美国，比“维基解密”爆料更能让人看清美国政府的伪善面目。

总台央广记者：据报道，靖国神社自4月21日起举行所谓“春季大祭”。日本领导人今日向靖国神社供奉祭品，另有部分国会议员前往参拜。中方对此有何评论？

汪文斌：靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有对那场侵略战争负有严重罪责的甲级战犯。日方有关消极动向再次反映出其对待自身侵略历史的错误态度，中方对此坚决反对、严厉谴责，并已进行严正交涉。中方敦促日方切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

总台央视记者：昨天是联合国中文日，联合国总部、中国常驻日内瓦代表团，以及印度、巴西等世界很多国家都举办了丰富多彩的中文日活动。发言人对此有何评论？

汪文斌：2010年联合国将中国农历二十四节气中的“谷雨”确立为中文日，以纪念中华文字始祖仓颉造字的贡献。13年来，世界各国精彩纷呈的“联合国中文日”活动既充分彰显了中国文字和中华文化的独特魅力，也推动了中文的国际应用。

作为联合国六种正式语言文字之一，中文为促进联合国有效开展工作、加强世界各国沟通交流、弘扬多边主义发挥着越来越重要的作用。联合国中文网站、中文社交媒体通过中文向世界传递联合国的声音和主张，深受广大中国网友和中文使用者的欢迎。

作为中华文明的重要载体，中文承载和传递着和合共生、命运与共的理念。这体现在中国援外抗疫物资包装箱上张贴的“道不远人，人无异国”的标语里，也体现在中国空间站“天和”核心舱和平、和谐、开放、包容的寓意里。

作为中华优秀传统文化走向世界的标志，中文的“朋友圈”持续扩大。截至2021年底，全球共有180多个国家和地区开展了中文教育，76个国家将中文纳入国民教育体系，外国正在学习中文的人数超过2500万，累计学习和使用中文的人数接近2亿。昨天，中外语言交流合作中心联合中文教育网络平台“中文联盟”，携手全球合作伙伴，发起2022年“国际中文日”活动，共同掀起全球庆祝“国际中文日”的热潮。我们也准备了一个短片，请大家一起观看。

（现场播放视频）

面对当今复杂多变的国际形势和严峻突出的全球性问题，人类比任何时候都需要坚持人类命运共同体理念，加强不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴，实现文明和谐共存。中方将一如既往，为推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，为维护世界和平与发展、共建美好未来作出新的贡献。

《中国日报》记者：20日，美国务院发言人称，美常务副国务卿舍曼在布鲁塞尔会见北约副秘书长杰瓦纳及各国常驻北约代表，表明美对中国支持俄侵乌的关切，包括放大俄有关北约及俄侵乌战争的虚假信息。中方对此有何评论？

汪文斌：什么是虚假信息，应当依据客观事实来判定，而不是主观臆断。

美国穷兵黩武，打着人权、民主等旗号四处干涉、挑起冲突和战争，对欧洲和世界局势动荡负有不可推卸的责任，这不是虚假信息。世界上绝大多数国家主张通过对话谈判解决俄乌冲突，反对违反国际法的单边制裁和“长臂管辖”，这也不是虚假信息。当欧洲国家为冲突付出沉重代价时，美国的军火商和油气公司却赚得盆满钵满，这同样不是虚假信息。

相反，宣称中方“默许”“纵容”俄罗斯对乌克兰采取军事行动，俄方请求中方提供军事装备，这些才是不折不扣的虚假信息。

美方应当停止散布抹黑中方的虚假信息，正视和反省自身在俄乌冲突中应当承担的责任，同国际社会一道推动乌克兰危机尽早得到政治解决，不要为一己之私让欧洲和世界付出更大代价。

路透社记者：你刚才提到中方致力于落实全球安全倡议，可否介绍一下未来中方将采取哪些具体措施落实这一新倡议？

汪文斌：我刚才已经介绍了，习近平主席提出的全球安全倡议将为推动全球安全治理体系改革、破解人类面临的安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要的理念和思想引领。这个倡议是开放的，我们愿同各方就落实这个倡议深入交流，凝聚合力，为推动政治解决各种国际和地区热点问题和应对全球性挑战、维护世界持久和平和共同安全作出共同努力。

(责编：高歌、刘慧)