人民网东京4月21日电（吴颖）20日，旅日知名画家王传峰与日本著名建筑设计师隈研吾在东京上野之森美术馆共同举办“笔歌墨舞”书画展，中国驻日本大使孔铉佑、日本众议院副议长海江田万里、日本前首相鸠山由纪夫等中日嘉宾出席了展览。

图为中国驻日本大使孔铉佑（右二）、日本著名建筑设计师隈研吾（左二）、旅日知名画家王传峰（左一）等为开幕式剪彩。人民网 吴颖摄

图为中国驻日本大使孔铉佑（左一）在隈研吾（右二）、王传峰（右一）陪同下参观艺术展。人民网 吴颖摄

孔铉佑致辞时表示，时值中日邦交正常化50周年，这种跨越国界和领域的文化交流具有深远的意义。期待本次展出的作品在中日文化长河中绽放光彩，共同见证中日友好历程。

图为游客参观艺术展。人民网 吴颖摄

图为由王传峰绘画、隈研吾题字的巨幅书画作品。王传峰供图

王传峰赴日30余年，长期活跃于中日文化交流的第一线，被授予“中日友好使者”的称号。隈研吾是世界闻名的建筑大师，东京奥运会主会场的设计师。谈起对于书法的认知，隈研吾表示，用毛笔写字，和画建筑草图的感触的确不同。毛笔柔软而有弹性，通过书法，他似乎体悟到了东方传统的悠长意蕴。王传峰在接受采访时，高度评价隈研吾的建筑设计背景让出自他手的字格外具有一种空灵感，非常飘逸。王传峰谈到，他与隈研吾以笔墨深交20余年，与此同时他也从中得到了启发，跳出花鸟水墨画常为小幅画作的传统，尝试创作了高4米的巨幅作品。

据了解，本次展览首次展出了王传峰执笔绘画、隈研吾题字的合作作品共计100余幅，两位艺术家跨越国界和领域的合作，见证了中日两国文化、艺术和建筑的交流。

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