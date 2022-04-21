新华社伦敦4月21日电 题：引渡阿桑奇，美英打压新闻自由“不装了”

新华社记者

“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇引渡案20日再掀波澜。英国伦敦威斯敏斯特地方法院当天发布引渡令，正式批准将阿桑奇引渡至美国。消息一出即引发多方质疑和抗议，称此举是美国和英国对“新闻自由”的威胁。

针对在阿富汗和伊拉克战争期间犯下的种种战争罪行，美方一贯做法是极力掩盖，而揭露此类罪行的人却可能面临终身监禁。由于阿桑奇曝光了美军射杀平民和记者等战争罪行，还披露美国干预他国内政、窃听成癖的大量证据，美国政府对他以18项罪名提出指控。

然而，如果不惧真相，美国政府为何要坚持追捕、引渡阿桑奇？如果真的崇尚“新闻和言论自由”，美国为何要指控阿桑奇？号称“司法独立”，英国为何积极配合，允许将阿桑奇引渡至美国？

显而易见，尽管标榜所谓“新闻自由”是“民主的基石”，但只要事实威胁到美国霸权时，美国就彻底“不装了”，毫不留情予以封杀，甚至试图迫害“爆料人”，而其盟友亦会积极配合。此间舆论认为，美国要求引渡阿桑奇的真正动机是借司法程序实施报复，策划对阿桑奇的引渡诉讼是美英打压新闻自由以及沆瀣一气、滥用司法的又一明证。

英国《卫报》曾在一篇社论中指出，美国不应该要求引渡阿桑奇，英国也不应该同意，如果美国自认是“民主灯塔”，应该首先放弃对阿桑奇的指控。“维基揭秘”在社交媒体说，针对阿桑奇的案件旨在限制言论自由和杀一儆百。澳大利亚媒体、娱乐和艺术联盟指出，对阿桑奇的指控是“对各地记者的侮辱，也是对新闻自由的威胁”。

事实上，美国政府对新闻媒体的政治施压由来已久。除对阿桑奇的追捕和指控，美国还长期追捕曝光“棱镜”计划的斯诺登，并“放风”要对报道斯诺登事件的媒体展开刑事调查。据媒体报道，美国中情局和政府高层人士还曾讨论绑架甚至暗杀阿桑奇。伊拉克战争期间，美国知名记者彼得·阿内特在接受伊拉克媒体采访时坦言美国在战争中“失败了”，结果很快被美国全国广播公司以危及新闻报道客观性为由解雇，美国政府背后施压的迹象十分明显。

阿桑奇的妻子斯特拉·莫里斯律师此前接受新华社专访时说，美国将他国玩弄于股掌之上，企图让阿桑奇缄口，针对阿桑奇的案子是很明显的权力滥用，在此案中的诸多方面都构成了犯罪，显示其在人权问题上根本无权对他国指手画脚。

打着“民主人权”的旗号，干着侵犯人权的恶行；打着“新闻自由”的旗号，干着打压自由的勾当。阿桑奇案充分暴露，当“新闻自由”不利于自己时，以美国为首的一些西方国家会毫不犹豫扯下这块遮羞布，将双标行径和两面嘴脸展现在世人面前。

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