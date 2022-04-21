新华社北京4月21日电（国际观察）起底“冷战遗孽”北约之一：维护美国霸权的军事工具

新华社记者朱瑞卿

近来，俄乌冲突让北约这个“冷战遗孽”再次处于国际舆论的聚光灯下。追根溯源不难发现，这场冲突的种子早在冷战后北约迈出东扩步伐之日，就已悄然种下。

1949年，美国为对抗苏联，以“共同防御”名义拉拢部分欧洲国家成立北大西洋公约组织。42年后，苏联解体，北约不仅没有随着冷战结束而偃旗息鼓，反而在美国主导下一方面不断东扩，一步步把俄“逼到墙角”，最终导致俄乌冲突，另一方面打着维护“民主、自由、人权”的旗号，把军事干涉的黑手伸向中东、非洲等地区，让多国陷入战乱。

“美国政府自行决定并实施了一切（军事干涉）……而北约不过是美国霸权的幌子。”比利时《晚报》去年9月一篇文章一针见血地指出，北约这个军事集团根本上是服务于美国的霸权利益。

霸权的起点

美国学者克里斯托弗·莱恩2000年在《美国霸权与北约的永久化》一书中写道：1945年以来，美国一直在追求霸权的路上。

二战结束后，为与苏联争霸，美国发动冷战，大搞阵营对抗、零和博弈，在意识形态和军事等领域不断渲染苏联威胁，煽动西欧各国对苏恐惧，以此来加强对这些欧洲盟国的控制。在此背景下，北约于1949年正式成立。

自北约成立伊始，美国就一直牢牢控制着北约的领导权。通过北约这个机制，美国在西欧各国设立军事基地，驻扎军队，从而达到在事实上控制西欧的目的。在此情况下，美国与其欧洲盟国之间实质上是不平等的主从关系。北约实际上起着维护美国在西欧霸权地位的作用，并成为美国对抗苏联的军事工具。

美国前驻苏联大使乔治·凯南曾这样描述美国在北约内部的主导地位：“当一位欧洲国家的代表提出某项建议时，美国代表就非常适当而且是必然地勾销了这项建议。他说，他可以向在座的人保证，凡属于被提出来的这类性质的问题，美国参议院是决不会接受的。他的反对意见于是就作为最终决定。”

冲突的引线

冷战结束后，不少人曾认为，北约已完成使命，将就此解散。然而，北约却反其道而行之，不断扩张其地理边界和活动范围。这背后的原因在于，美国需要利用这个军事工具来继续把控欧洲事务、维护美国霸权。

俄罗斯总统普京去年12月在莫斯科举行的年度记者会上说，俄方已多次明确表示，北约继续向东扩张是绝不可接受的。他指出，20世纪90年代，北约曾承诺不会东扩，但现在却在罗马尼亚、波兰部署武器系统，在俄罗斯家门口部署导弹，这是对俄罗斯的公然欺骗。

事实上，自1999年以来，北约五次东扩，紧邻俄罗斯、地理位置十分重要的乌克兰也成为其拉拢对象。2008年，北约承诺将来会接纳乌克兰。近年来，以美国为首的北约国家加紧向乌提供军事援助，北约舰艇和战机在黑海的演习和巡航日益频繁，北约在俄周边地区的军演规模连年扩大，双方之间舰机对峙摩擦事件大幅增加。在安全空间不断受到挤压的情况下，俄罗斯认为自己已经“退无可退”。

美国凯托学会高级研究员特德·卡彭特指出，美国和北约应为俄乌冲突负责。“将一个大国主导的联盟扩大到另一个大国的边界，本质上就是破坏稳定和充满挑衅的。”

野心的工具

美国前国务卿詹姆斯·贝克2002年曾撰文指出：“北约的性质现在已远远超出了一个军事联盟。我们对我们盟国的国内政治、经济以及文化价值观并不是持不可知的态度，因为北约联盟的一个重要目的是，而且一直是，推行一套特定的价值观——与西方息息相关的价值观。”

正是打着维护“自由、民主、人权”这些西方价值观的旗号，美国不断利用北约这个军事工具来实现自身霸权野心，推动北约在冷战结束后持续扩张，军事活动范围远远超出欧洲。2001年，美国以“反恐”为名，伙同北约盟国对阿富汗发起军事行动；2003年，美国编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言，与英国等北约盟国联手发动伊拉克战争；2011年，美英法等北约国家以“保护平民”为由空袭利比亚，导致卡扎菲政府被推翻。

近年来，随着美国将中国定义为“主要战略竞争对手”，它也在推动北约把手伸向亚太。目前，北约已将澳大利亚、日本、韩国和新西兰列为在亚太地区的合作伙伴。最近，北约秘书长斯托尔滕贝格就乌克兰问题对中国无端指责，妄称中国拒绝谴责俄罗斯一事对北约构成所谓“严重挑战”。

世界上越来越多人已经看清，美国主导下的北约的种种霸权行径，正是加剧世界动荡的根源。《印度快报》网站日前刊文指出，北约在冷战结束后持续扩张的目的，就是实现美国的霸权野心。“正如北约以往的所作所为所表明的，它不仅没有维护其承诺的‘集体安全’，反而给反对美国利益的国家带来严重的不安全感。”

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