新华社联合国4月20日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵20日表示，当前欧洲安全面临巨大挑战，保持科索沃局势稳定具有更加重要的意义。

戴兵在当天举行的安理会科索沃问题公开会上表示，一段时间以来，科方连续采取单方面行动，导致局势紧张升级。单方面行动不符合任何一方的利益，也不符合欧洲整体安全利益。

戴兵说，科索沃当局要采取积极措施增进各族互信与团结合作，包括保障科索沃塞族民众合法权利。今年以来，塞尔维亚和科索沃双方围绕科境内塞族民众参加塞选举问题出现争议。中方认为，单方面采取违反惯例的做法，只会加深矛盾分歧，无助于科问题的政治解决。希望此类事件不要再次发生。国际社会尤其是欧盟要为此发挥重要作用。中方希望科索沃方面采取积极措施，保护科索沃塞族民众的安全，为流离失所者返乡营造更为良好的环境。

戴兵指出，去年7月以来，塞科高级别对话重新陷入停滞，中方期待双方在欧盟协调下，重启对话进程。双方已经达成的谈判成果要得到充分尊重和执行。中方敦促科方采取切实举措，尽快落实布鲁塞尔协议关于建立塞族城市联盟的规定，解决双方关系中的关键障碍。

戴兵说，联合国驻科索沃特派团（联科团）在科索沃问题上肩负重要职责。在塞科对话陷入停滞、科局势持续紧张的情况下，保持联科团存在至关重要。

科索沃是原南联盟塞尔维亚共和国的自治省，1999年6月科索沃战争结束后由联合国托管。2008年2月，科索沃单方面宣布独立，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃的主权。

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