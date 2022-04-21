新华社北京4月21日电 《参考消息》21日刊登美国《华尔街日报》网站的报道《美国企业将生产线搬到离本国更近的地方面临障碍》。文章摘要如下：

美国一些进口商正考虑将采购从亚太地区转移到墨西哥和更深入拉丁美洲地区的地方，但他们发现要找到合适的供应商更难，这些供应商要有合适的原材料、生产质量过关，而且像东南亚等制造业中心那样有获得自己零部件的网络。

高德纳咨询公司副总裁卡玛拉·拉曼说：“不可否认，亚洲是各类螺母及螺栓的最大市场，从基础零部件到尖端零部件应有尽有。无法在世界上其他任何国家重建这种生态系统。”拉曼负责为企业提供供应链网络方面的建议。

詹姆斯·希尔是霍兰德床上用品有限公司高级副总裁，负责全球采购和供应链业务。他说，寻找供应商一直是公司面临的一大挑战，公司一直在寻求从墨西哥和中美洲采购，以保证未来能够应对供应链中断的情况。

过去两年，新冠疫情冲击带来的供应链中断导致一些西方公司考虑将生产转移到离本国更近的地方。

近岸生产，或将生产放在离消费者和终端用户更近的地方，被认为可以消除长供应链，避免运输受到更多中断和成本上升的影响，使供应链更能抵御此类冲击。但转移多年来建立的供应链是一项复杂的任务，尤其是在不得不考虑原材料和零部件的供应和运输的情况下。

根据咨询公司科尔尼公司最近对美国制造业高管所做的一项调查，尽管70%的首席执行官已经计划、正在考虑或预计将生产转移到墨西哥，但只有17%的人真正这样做了。

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