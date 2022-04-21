这是4月20日在马里乌波尔一处入口拍摄的钢铁工人雕塑。新华社/卫星社

新华社北京4月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京21日下令俄军取消攻打马里乌波尔市亚速钢铁厂的计划，并要求俄军继续封锁亚速钢铁厂。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇20日在社交媒体发布视频讲话说，俄军当天对哈尔科夫州、卢甘斯克和顿涅茨克等多地发起猛攻。

这是4月20日拍摄的马里乌波尔街景。新华社/塔斯社

——普京21日在克里姆林宫会见俄国防部长绍伊古，绍伊古汇报了俄军攻打马里乌波尔市的相关情况。绍伊古说，俄军已控制除亚速钢铁厂外的整个马里乌波尔市，2000多名武装人员被“牢牢地”封锁在亚速钢铁厂内。普京听取汇报后，下令俄军取消攻打亚速钢铁厂的计划。他说，取消进攻计划是为了保护俄军人员的生命。普京要求俄军继续封锁亚速钢铁厂，不让任何被封锁的武装人员逃脱。

这是4月20日拍摄的马里乌波尔街景。新华社/塔斯社

——据塔斯社报道，俄罗斯外交部独联体事务二司司长波利修克20日说，当所有任务完成后，俄军的特别军事行动将结束。这些任务包括：保护顿巴斯地区的平民、乌克兰去军事化和“去纳粹化”、消除北约国家利用乌克兰领土给俄方造成的威胁。

——俄罗斯国防部21日通报说，乌克兰军队用“圆点-U”导弹袭击了乌克兰扎波罗热州托克马克镇一家私人家禽养殖场。俄国防部说，乌军使用战术导弹打击养殖场是犯罪行为，威胁平民安全。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫20日晚通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军140架飞机、106架直升机、498架无人机、254套防空导弹系统、2397辆坦克和其他装甲车辆、261台多管火箭炮、1038门野战火炮和迫击炮以及2244辆特种军用车辆。

——阿列斯托维奇说，俄军20日对卢甘斯克地区西部的波帕斯纳亚和鲁别日诺耶发起猛烈攻击。自哈尔科夫州东南部的伊久姆至顿涅茨克地区北部重镇斯拉维扬斯克一线，俄军集中了大量兵力并试图突破乌军阵地，但未获成功。俄军试图向扎波罗热州东北部的古利亚伊波列方向推进，但遭到乌军飞机和地面部队的炮火打击。

——乌克兰总统泽连斯基20日接受法国资讯电视台BFMTV采访时表示，乌克兰尚未收到西方承诺的任何型号战斗机。乌军目前无法增援被俄军包围在马里乌波尔市的乌军人员。

——日本国会参议院20日通过两部法律以制裁俄罗斯。修订后的《关税临时措施法》取消了此前给予俄罗斯的保障贸易优惠等“最惠国待遇”、加入了提高俄罗斯商品进口关税等内容；修订后的《外汇法》将限制受制裁对象向第三方转移加密货币资产，以防俄罗斯利用加密货币资产绕过制裁。此外，遭到日本政府驱逐的俄罗斯8名外交官20日从东京羽田机场离境。

——委内瑞拉总统马杜罗20日晚在电视讲话中说，西方国家因乌克兰问题对俄罗斯实施的制裁正对全球经济产生负面影响。他要求西方国家立即取消对俄罗斯的制裁，防止制裁措施进一步反噬全球经济。（参与记者：李东旭、李铭、陈畅、姜俏梅、黄河、华迪、唐霁、徐烨、王瑛）

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