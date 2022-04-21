新华社达喀尔4月21日电 通讯：“我们热爱中文和中国文化”——塞内加尔庆祝联合国中文日

新华社记者王子正

优美动听的中文歌曲、声情并茂的诗歌朗诵、幽默诙谐的相声、苍劲有力的武术表演引来台下阵阵掌声。20日，在塞内加尔达喀尔大学孔子学院充满中国风的教学楼内，数十名当地学生通过丰富多彩的节目表达他们对中文和中国文化的热爱之情。

4月20日是今年中国传统二十四节气之一的“谷雨”，也是第13个联合国中文日。孔子学院中方院长崔杰说，受中国驻塞内加尔使馆委托，孔子学院组织举办了“我爱中文”活动庆祝中文日。

活动在一首《大中国》中开场，4名塞内加尔学生身着印有“国际中文日”字样的T恤在台上热情放歌，抒发对中文的热爱、对中国的祝福。

活动中不乏丰富多样的语言类节目。在中国古典器乐的伴奏声中，散文朗诵《荷塘月色》让现场观众仿佛嗅到了“微风过处，缕缕清香”；《水调歌头·明月几时有》让观众感受到诗人对家人的思念之情；对口相声《中国历史》让大家对中国历史有了更多了解。

学生们表演的中华武术等节目展示了中国文化深厚的底蕴、特有的魅力，为当地民众打开了一扇了解中国的窗口。

表演武术的塞内加尔学生阿卜杜拉今年22岁，这已经是他学习武术的第八个年头了。他身着深蓝色武术服，扎实的马步、高难度的一字马劈叉等动作引来台下热烈掌声。

阿卜杜拉给自己取的中文名字是“马如剑”，因为他希望自己通过学习中国武术能像马一样矫健、像剑一样轻灵。他说：“我希望有一天真能到中国去，实现在中国学习武术和了解中国文化的梦想。”

巴虹是孔子学院的外方教师，曾在大连外国语大学学习汉语国际教育。他说：“中文在塞内加尔非常受欢迎，中文日活动的举办能够帮助当地人更多了解中国，吸引更多人学习中文。”

随着一首全场大合唱《朋友》，中文日活动达到高潮。活动结束后，学生们意犹未尽，纷纷表示当天的活动使他们增加了对中国文化的了解，也更加热爱中文了。

达喀尔大学孔子学院由中国辽宁大学与达喀尔大学合办，于2012年底揭牌。据崔杰介绍，目前学院已培训7000余人。随着共建“一带一路”合作在塞内加尔及西非的快速推进，本地中文人才的需求量呈井喷式增长，去年达喀尔大学中文专业的设立将为中塞交流合作提供更多人才支撑。

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