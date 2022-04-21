新华社北京4月21日电 综合新华社驻外记者报道：4月20日是联合国中文日，多个国家的学校和一些机构举办丰富多彩的活动，表达对中文和中国文化的热爱。

中国联合国教科文组织全国委员会、中国常驻联合国教科文组织代表团等20日在巴黎的联合国教科文组织总部联合举办2022年联合国中文日庆祝活动。活动现场，多国常驻教科文组织外交官共同书写中文长卷，表达对和平的祈愿和坚守。活动现场还有中国“二十四节气”书法作品展览（二十四节气于2016年被列入教科文组织非物质文化遗产名录）、太极拳和茶艺表演、传统乐器演奏以及多国儿童合唱中文歌曲等。

中国教育部副部长田学军在视频致辞中说，作为目前世界上唯一广泛使用的象形文字，中文以丰富的信息量和优美的书写方式承载着深厚的文化底蕴和文化内涵，吸引着越来越多的世界各国民众学习和使用，为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了新活力、新动力。联合国教科文组织第41届大会主席圣地亚哥·莫朗致辞时表示，联合国中文日活动是为庆祝“中文对文化多样性、文化间对话和持久和平的贡献”。他说：“中国一直是教科文组织的一个非凡的合作伙伴，我们非常愉快地看到中国在促进教育、科学发展和保护文化多样性方面的努力。”

“三人行必有我师”中国文化主题书画比赛颁奖典礼20日在波黑东萨拉热窝大学举行，以庆祝联合国中文日。6名来自东萨拉热窝大学的学生以富于想象力与浓郁中国风的作品分获一、二、三等奖。中国驻波黑大使季平在致辞时说，当前波黑人民学习中文的热情与日俱增，中波两国人民希望加强交流的愿望愈加强烈。此次书画比赛体现了互学互鉴、和衷共济、和合共生的精神。颁奖典礼上，东萨大汉学系学生表演了《康定情歌》、配乐诗朗诵《面朝大海，春暖花开》及中文书法、绕口令等节目，赢得热烈掌声。

以“共筑美好未来”为主题的首届葡萄牙“国际中文日”庆祝活动20日在里斯本澳门科学文化中心举办。活动现场公布了“你好，中文！”葡萄牙中学生短视频大赛的比赛结果，展示了一等奖作品《我们的中文课》和《你好，中文！》等。葡萄牙茉莉花合唱团现场演唱了中葡歌曲。中国驻葡萄牙大使赵本堂、葡萄牙政府官员和专家学者出席了现场活动，葡萄牙公立中学、葡萄牙中文学校师生代表和各界中文爱好者近200人通过线上线下参加了活动。赵本堂在致辞中表示，中文在葡萄牙受到热烈欢迎，日益成为联系中葡友好感情、促进中葡民众相知相亲的纽带。

尼泊尔首都加德满都20日举行联合国中文日庆祝活动，中尼两国师生通过不同节目展示了中文之美。庆祝活动上有中文歌曲演唱、散文朗诵及中国茶艺展示等。尼泊尔教育和科技部长德文德拉·保德尔在活动上致辞说，尼中两国一直保持密切联系，文学和语言交流将推动两国关系深入发展。中国驻尼泊尔大使侯艳琪在致辞中说，中文越来越受到世界各国民众的喜爱，“一带一路”合作带动了中文推广持续向纵深发展。

吉尔吉斯斯坦奥什国立大学孔子学院20日举办联合国中文日活动，为1000多名嘉宾展示了中国文化的魅力。活动设立了茶艺、中医等6大文化展区，学生们穿上汉服、拿起毛笔、纷纷拍照打卡，浓浓的中国味在同学们心底打上了烙印。奥什国立大学校长库达伊别尔迪在致辞中感谢孔院师生的辛勤付出，使当地民众了解到了丰富多彩的中国文化。

2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”，旨在庆祝多种语言以及文化多样性，促进联合国六种官方语言平等使用。（参与记者：陈晨、邢建桥、张修智、易爱军、赵丹亮、关建武）

(责编：王禹蘅、崔越)