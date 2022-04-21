新华社北京4月21日电 《参考消息》20日登载《日本经济新闻》报道《日本开发出植物微生物燃料电池》。报道摘要如下：

利用常见植物和微生物来发电的技术正受到关注。日本山口大学副教授阿齐兹·莫克苏德开发出植物微生物燃料电池，利用芋头、茄子等植物和微生物的作用来提取电力。它产生的电力能够用来点亮小灯泡等，且对环境的负面作用也很小。

莫克苏德开发的燃料电池是利用植物的光合作用所产生的有机物和以有机物为食的微生物的作用来发电。植物利用太阳光，从水和二氧化碳中制造出自身生长所必需的有机物，并将其中的大部分储存在根部。这些有机物中可能有高达60%的部分会从植物根部流失到土壤中，而土壤中的特定微生物食用这些有机物后发生分解，就会释放出电子。利用这个过程，莫克苏德把电极插入土壤中提取出电力。

但是，以前使用这种方法只能从浸水状态下生长的植物中提取到电力，因此莫克苏德在电极上想办法，以便能够不受植物种类的影响而提取电力。如果能利用芋头、茄子等蔬菜和水稻，就可以一边种植农作物一边发电。不易受环境影响、能够稳定发电也是其优点。

山口大学开发的燃料电池发电能力目前最高仅为每平方米田地3瓦左右。莫克苏德说，即便如此，在一些发展中国家，“这对于夜里可供孩子学习的小灯泡来说，电力已经足够”。它也适合用作测量气温和湿度等的环境监测器的电源。通过与企业合作加以改良并提高输出功率，这种燃料电池可望在3至5年内投入实际应用。

对于植物微生物燃料电池来说，降低电极成本是普及使用的关键。莫克苏德从竹子、杉树等常见植物中提取碳材料，正着手研究可以降低电极制造成本的技术。

(责编：王禹蘅、崔越)