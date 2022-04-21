新华社东京4月21日电（国际观察）动力不足叠加外部因素致日本经济复苏难言乐观

新华社记者刘春燕

国际货币基金组织（IMF）日前下调2022年全球经济增长预期至3.6%。鉴于日本经济恢复缓慢，IMF将日本经济增长预期大幅下调0.9个百分点至2.4%。

日本媒体和专家普遍认为，俄乌冲突爆发以来，国际大宗商品价格加速上涨、全球供应链更趋紧张，困扰日本经济的输入型通胀进一步加剧，挤压企业利润空间，抑制个人消费需求，日本经济复苏难言乐观。

与其他主要经济体相比，日本经济复苏动力不足。在2019、2020年连续两年萎缩后，2021年日本经济转为缓慢扩张，实际国内生产总值增长1.6%。从内外需对经济增长的贡献度来看，由于消费疲软、投资下滑，去年内需对日本经济增长的贡献仅为0.6个百分点。

日本经济复苏去年就深受供应链紧张和输入型通胀困扰。今年以来欧美主要央行货币政策紧缩步伐加快，令日元与美元息差加大，日元步入快速贬值通道，进一步放大了国际商品价格暴涨对日本经济的影响。

日本经济新闻社针对世界主要货币编制的“日经货币指数”显示，今年第一季度，日元汇率以5.7%的跌幅排名第二，仅次于俄罗斯卢布。3月以来，日元对美元汇率已累计下跌超过10%。

经济界关于日元贬值不利经济复苏的声音日渐高涨，日本三大经济团体之一的经济同友会代表干事樱田谦悟日前表示，目前日元贬值的程度“过头了”。一项媒体调查显示，76%的受访公司表示难以应对日元汇率跌破1美元兑换125日元的情况，94%的企业表示无法承受1美元兑130日元的汇率水平。

日元大幅贬值令日本经常项目收支情况持续恶化。日本财务省数据显示，由于进口价格不断攀升、日本贸易收支恶化，经常项目顺差自去年8月起持续减少，去年12月转为逆差，今年1月逆差额更是扩大至约1.19万亿日元（按当时汇率计算约合103.5亿美元）。

根据日本经济新闻社估算，如果日元对美元汇率为120比1、原油价格涨至每桶130美元，日本2022财年经常项目逆差将扩大至16万亿日元。

日元大幅贬值加剧日本输入型通胀压力。日本央行公布的数据显示，由于进口商品价格持续飙升，日本企业物价指数已连续13个月同比上涨，今年3月企业物价指数同比升幅达9.5%。

由于此前日本长期面临通货紧缩压力，加之新冠疫情不断反复加剧内需不振，日本企业普遍对提价持谨慎态度，很多企业尚未将原材料价格上涨全部转嫁到零售价格中，经营面临巨大压力。

日本央行本月初公布的短期经济观测调查结果显示，一季度大型制造业企业信心指数下滑，同时全部行业的企业对于未来短期业绩预期全面呈现恶化趋势。

进口价格上升还推动日本消费物价上涨，与石油、粮食等相关的商品价格涨幅尤其显著。日本消费的小麦约九成依赖进口，受乌克兰危机影响，小麦进口价格上涨超过17%。

日本央行行长黑田东彦认为，成本推动型通胀不同于央行所期待的需求扩张型通胀，不仅不能刺激消费，反而会令消费需求受到抑制，不利于日本经济复苏。

日本经济研究中心近日对36名经济学家进行的调查结果显示，今年一季度日本经济或陷入负增长。日本生命基础研究所经济调查部部长斋藤太郎预计，2022财年日本经济增幅或仅为2.1%。

(责编：王禹蘅、崔越)