新华社新加坡4月21日电 专访：中国经济韧性依然强劲——访新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹

新华社记者王丽丽

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹日前在接受新华社记者书面专访时表示，虽然中国经济运行当前存在下行压力，但长期发展基本面良好，仍具有强劲韧性。

余虹说，短期而言，新冠疫情一定程度抑制了中国国内消费需求的释放，俄乌冲突和地缘政治经济格局调整，也给中国经济发展带来不小挑战。但从长期看，有利于中国经济增长的因素并没有太大变化。

他表示，中国地大物博、地区发展有差距，经济发展空间依然很大。从外部因素来讲，中国有完整的制造业体系，基础设施条件优越，营商环境逐步改善，对外资的吸引力依然很强。

中国海关总署数据显示，今年第一季度中国货物贸易进出口总值同比增长10.7%，连续七个季度保持同比正增长。

余虹认为，进出口稳步增长凸显中国外贸活力以及中国制造业的巨大产能优势，有助于稳定中国经济基本盘。

他表示，中国近期出台一系列措施，帮助企业纾困，稳就业保民生，金融服务向实体经济倾斜，保障实体经济的长远发展。

本月10日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，释放持续深化改革开放、推动高质量发展的积极信号。

余虹认为，加快建设全国统一大市场，有助于解决地方保护和市场分割等制约中国经济发展的问题，有助于各地发挥比较优势、减少同质化竞争，通过营商环境的改善吸引更多外资，从而缩小地区发展差距，实现更均衡发展。

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