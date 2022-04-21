中国常驻联合国教科文组织代表杨进向来宾介绍中文。人民网记者 刘玲玲摄

人民网巴黎4月21日电 （记者刘玲玲）多国小朋友用中文歌唱《让我们荡起双桨》，一招一式刚柔并济的太极拳表演，不同毛笔字体书写的“二十字节气”书法展览，意蕴悠长的古琴演奏和茶道表演……在4月20日于联合国教科文组织总部举办的2022年联合国中文日庆祝活动上，丰富多样的中国文化展示活动吸引了人们的目光，展现了中文的独特魅力。

该活动由中国联合国教科文组织全国委员会、中国常驻联合国教科文组织代表团、中外语言交流合作中心、中央广播电视总台欧洲总站联合举办。中国教育部副部长、国家语委主任、中国联合国教科文组织全国委员会主任田学军和中宣部副部长、中央广播电视总台台长兼总编辑慎海雄视频致辞。联合国教科文组织总干事代表、副总干事曲星，教科文组织第41届大会主席圣地亚哥·莫朗，教科文组织执行局主席塔玛拉·西亚马什维利，中国常驻联合国教科文组织代表杨进现场致辞。

多国常驻教科文组织外交官共同书写了中文长卷“战争起源于人之思想，故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障”，表达对和平的祈愿和坚守。 人民网记者 刘玲玲摄

田学军在致辞中表示，中文既是中华文明的瑰宝，也是全人类的共同财富。中文是联合国六种官方语言之一，是全球使用人数最多，特别是作为第一语言使用人数最多的语言。作为目前世界上唯一广泛使用的象形文字，中文以丰富的信息量和优美的书写方式承载着深厚的文化底蕴和文化内涵，吸引着越来越多的世界各国民众学习和使用，为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了新活力新动力。

多国儿童在活动现场合唱中文歌曲。人民网记者 刘玲玲摄

20日活动当天，联合国中文日暨中央广播电视总台第二届海外影像节特别节目也在现场举行了落地展映活动，节目以“中国·潮”为主题，通过音视频的形式，展示了中国传统和现代文化交融并进的深厚底蕴。

70多个国家常驻教科文组织代表、教科文组织高官、在教科文组织工作的中国籍雇员和实习生等共百余人参加了活动。

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