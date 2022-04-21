人民网莫斯科4月21日电 （记者荣翌）4月20日是第13个“国际中文日”。由中外语言交流合作中心、俄罗斯尚斯国际出版社、中文联盟共同举办的“庆祝国际中文日：暨俄语版《中国剪纸的魔力》《汉字的智慧》新书发布会”在莫斯科举行。

中国驻俄罗斯大使张汉晖通过视频讲话对庆祝活动表示祝贺。他指出，希望语言学习能为中俄两国民众打开增进了解、加深友谊的窗口，在推动中俄人文交流、文明互鉴和民心相通方面作出更大贡献。

俄罗斯外交部信息与出版司司长扎哈洛娃在现场致辞中表示，民间文化都饱含着善意。通过中国民间艺术，可以让人们领会传统民间文化中的美好意蕴。

俄罗斯外交部信息与出版司司长扎哈洛娃致辞。人民网记者 荣翌摄

俄罗斯著名中国民间艺术研究者、《中国剪纸的魔力》作者伊琳娜·弗拉季斯拉沃夫娜·扎哈罗夫向与会嘉宾介绍了她的创作过程，分享她在中国工作生活期间，遍访中国北方民间艺人和考察民间艺术的经历。

《中国剪纸的魔力》作者伊琳娜·弗拉季斯拉沃夫娜·扎哈罗夫向与会嘉宾介绍中国剪纸艺术。人民网记者 荣翌摄

尚斯国际出版传媒集团总裁穆平回顾了自己从事中国题材图书出版的初心，希望集团全本土化运作出版的各类读物能在跨民族、跨文化交流中继续发挥桥梁纽带作用。

上合组织原秘书长梅津采夫、上合组织原副秘书长扎哈罗夫、莫斯科大学亚非学院院长马斯洛夫、俄中友好协会副主席阿列克萨欣等近百名嘉宾参加了庆祝活动。

据尚斯国际出版社公共关系部部长杜波娃介绍，近年来尚斯相继出版了《中国最美的100个汉字》《汉字史话》《汉字的智慧》等俄语版图书，向俄罗斯读者介绍汉字起源和发展演变过程。集团每年推出俄语、白俄罗斯语、哈萨克语、吉尔吉斯语、日语等不同语种的中国题材相关图书300余种，以增进俄罗斯读者对中国和中华文化的了解。

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