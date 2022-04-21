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巴西里约举办“国际中文日”系列活动

2022年04月21日08:52 | 来源：人民网-国际频道
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文化体验活动的展示作品环节。里约天主教大学孔子学院供图
文化体验活动的展示作品环节。里约天主教大学孔子学院供图

人民网里约热内卢4月20日电 （记者吴杰）4月19日至20日，中国驻里约热内卢总领馆携手里约天主教大学孔子学院联合举办了丰富多彩的“国际中文日”系列活动。徐元胜参赞、里约天主教大学国际合作处副处长理查德·阿伦卡教授、孔子学院巴方院长莱昂纳多·贝伦格教授、中方院长孙艳萍教授等出席。

徐元胜代表总领馆和田敏总领事为孔子学院带来大量多语种中国文化书籍和文化用品。他表示，在里约天主教大学与河北大学的精诚合作下，里约孔院多次组织“汉语桥”、“中国文化周”等文化交流活动，成为两国文化交往重要桥梁，为巴西中文教育和两国文化交流作出了积极贡献，众多中巴学生因此受益。中巴两国文化互补性较强，具有开展文化教育交流的很大潜力。希望里约孔院在汉语教学和文化交流领域不断创新，为中巴传统友谊注入新的活力。

文化体验活动以“线下+线上直播”形式进行，段世广老师带领学生学习中文基本表达，指导学生书法和中国画，学生根据自身知识储备和专业能力，创作出自己心目中的中国元素，例如中国龙、竹林、熊猫、兔子等，参与者收获了沉浸式的中国文化体验。系列活动还开展了中文书法比赛和《甲骨文简介》等专题讲座，以不同形式促进中文在巴西的普及以及中巴双方在文化领域的交流。

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(责编：燕勐、杨牧)

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