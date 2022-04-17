人民网大马士革4月16日电 （记者薛丹）当地时间4月16日，联合国驻黎巴嫩临时部队印尼营在执行施工任务时发生事故，两名印尼籍士兵受伤。接到救援命令后，中国第20批赴黎维和医疗分队迅速启动应急救治预案并派出空运后送组，将重症患者安全送往上级医院进行救治。

中国医疗分队迅速启动应急救治预案后，立即将重伤患者转运至急诊室，进行吸氧、心电监护、清创、建立静脉通道等急救处理。经骨科医师诊断后，发现该重伤患者脊髓严重损伤，右侧肢体失去知觉，病情随时会加重。考虑到车辆转运伤员长时间颠簸会加重伤情，医疗分队火速联系联黎医疗后送部门，传送病人检查结果、诊断情况等资料，申请专机空中紧急后送。

联合国救援直升机到达后，中国医疗分队与法国航空医疗队立即进行伤员情况和医疗文书的交接，在伤员生命体征稳定后，双方医务人员将伤员转运。目前伤员已经得到有效救治。

据了解，中国第20批赴黎维和医疗分队由桂林联勤保障中心抽组组建，自2021年7月28日部署到任务区以来，累计接诊救治联黎部队官兵和民事人员2800余人次。

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