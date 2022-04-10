共享奥运荣光 共创美好未来
——习近平主席在北京冬奥会冬残奥会总结表彰大会上重要讲话引发国际社会热烈反响
4月8日，北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平主席在大会上发表重要讲话，引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士对此予以高度评价，认为北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，为推动全球团结合作发挥了重要作用；习近平主席提出北京冬奥精神，将鼓舞各国人民一道克服各种困难挑战，共同建设一个持久和平的世界。
“彰显言出必行的大国担当，为全球团结抗疫注入新动力”
中国人历来言必信、行必果。确保北京冬奥会、冬残奥会如期安全顺利举办，确保“两个奥运”同样精彩，是中国人民向国际社会作出的庄严承诺。
“在疫情形势依然严峻的背景下，中国克服困难如期如约举办北京冬奥会、冬残奥会，彰显言出必行的大国担当，为全球团结抗疫注入新动力。”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇表示，无论是场馆设施、防疫措施，还是组织协调，北京冬奥会、冬残奥会都给世人留下了深刻印象，“得益于完善的组织工作，运动员们尽情发挥、超越自我，创造了一项又一项新纪录”。
泰国中华总商会副主席奔勇表示，北京冬奥会、冬残奥会成功举办，让世界看到中国为奥林匹克事业发展作出的贡献，感受到中国社会制度的巨大优势。此次冰雪盛会，充分展示了中国非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，必将推动冬季奥林匹克事业迈上新台阶。
埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布表示，对北京冬奥会、冬残奥会进行总结表彰十分必要，可以向世界分享举办冬奥会的成功经验。中国通过广泛动员和不懈努力，克服疫情困难，举办了一场卓越的奥运赛事，交出了令世界赞叹的答卷，有利于促进各国团结合作，共克时艰。
“如果疫情应对也有金牌，中国应该得到一枚。”比利时冬残奥运动员琳达·勒邦表示，习近平主席重要讲话中提到的这句话，是很多参赛运动员的心声。面对疫情挑战，中国精准有效的防控措施让运动员拥有了一个安全放心的比赛环境，让人感到踏实，“我们非常享受比赛，为主办方的巨大艰辛付出点赞”。
回忆起不久前的冬奥之旅，葡萄牙冬季运动联合会主席法龙巴心潮澎湃：场馆设施和后勤保障都堪称完美，不仅为各国运动员创造了良好的竞技环境，也体现出中国人民的友好善良，“这份记忆将长存心底，永远难忘”。
“对推动人类文明进步、促进世界共同发展具有重要意义”
成就源于奋斗，胜利来之不易。
拉杰布说，中国坚持办赛和服务人民、促进发展相结合的经验和方法，有力弘扬了奥林匹克精神，“在抗击疫情的背景下，对推动人类文明进步、促进世界共同发展具有重要意义，也为国际社会树立了标杆，给今后举办奥运会的国家提供了借鉴”。
南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳对中国“坚持集中力量办大事”的做法深表赞同。“北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，离不开中国人民的支持，离不开中国国家经济实力的强大保障。各国运动员同场竞技，展现人类之光，这是构建人类命运共同体理念的生动体现。”
韩国韩中全球协会会长禹守根表示，北京冬奥盛会的筹办过程充分体现了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念。此外，“带动三亿人参与冰雪运动”的目标成为现实，推动了中国冰雪运动跨越式发展，开启了中国乃至全球冰雪运动新时代。
哈萨克斯坦议会下院议员叶尔然·库代别尔根表示，中国为本届冬奥会做了大量细致的工作，不仅制订了详细周全的防疫计划，还发布了专业的医疗救援工作指南，组建了滑雪救援队和直升机紧急救援队。“完善的保障措施充分展现了北京冬奥会参与人员高度负责的态度。”
美国库恩基金会主席库恩表示，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，增进了各国之间友谊，展现了中国人民的真诚友善。绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念内涵丰富，给人启迪，推动了中国同其他国家之间的交流互鉴，有利于加强国际社会团结合作。
“冬奥村里的生活，给我们带来家一般的温暖。”参加北京冬奥会的巴基斯坦高山滑雪运动员穆罕默德·卡里姆表示，参赛期间，他和各国运动员相处愉快，结下友谊，“赛场上，大家互相鼓励，共同进步。这场冬奥盛会，让世界看到友好、合作、发展之美。”
“北京冬奥精神将激励各国人民一起攻坚克难，勇往直前”
北京冬奥会、冬残奥会广大参与者珍惜伟大时代赋予的机遇，在冬奥申办、筹办、举办的过程中，共同创造了胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来的北京冬奥精神。国际人士对此予以高度评价。
“伟大的事业孕育伟大的精神，伟大的精神推进伟大的事业。”奔勇对这一重要论断印象深刻。他表示，面对疫情挑战，北京冬奥精神的提出尤其具有时代意义，能有效团结社会各方力量，“北京冬奥精神将激励各国人民一起攻坚克难，勇往直前”。
在库代别尔根看来，北京克服了各种困难，成为全球首个“双奥之城”，这就是北京冬奥精神的体现。“中国能够迎难而上，成功举办本届冬奥会，未来也一定能够克服各种困难，在各项事业中取得新的成就。”
法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，北京冬奥精神的内涵具有全球普遍性，反映出整个人类文明需要克服困难、团结向前。“这一精神呼吁人们秉持包容开放的态度，共创美好未来，这和中国提出的构建人类命运共同体理念一致，为凝聚更多力量、共同应对全球性挑战提供了精神动力。”
日本长野县驹根市议员小原茂幸表示，在全球疫情仍然蔓延的背景下，中国成功举办冬奥会、冬残奥会殊为不易，体现了重信守诺的精神。北京冬奥精神的提出令人振奋，将促进世界各国人民增进相互理解，深化友谊与合作。
“北京冬奥精神的提出，让世界看到一个开放奋进、自信向前的中国。”拉杰布认为，北京冬奥精神体现了合作共赢、携手进步的理念，有利于团结各国并肩努力，为构建人类命运共同体贡献力量，一起向未来。
（本报北京、马德里、曼谷、开罗、布鲁塞尔、约翰内斯堡、首尔、努尔苏丹、华盛顿、伊斯兰堡、巴黎、东京4月9日电 记者杨迅、陈晓航、姜波、孙广勇、黄培昭、任彦、邹松、马菲、周翰博、李志伟、程是颉、刘玲玲、岳林炜）
《 人民日报 》（ 2022年04月10日 02 版）
分享让更多人看到
- 评论
- 关注