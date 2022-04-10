4月8日，北京冬奥会、冬残奥会总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平主席在大会上发表重要讲话，引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士对此予以高度评价，认为北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，为推动全球团结合作发挥了重要作用；习近平主席提出北京冬奥精神，将鼓舞各国人民一道克服各种困难挑战，共同建设一个持久和平的世界。

“彰显言出必行的大国担当，为全球团结抗疫注入新动力”

中国人历来言必信、行必果。确保北京冬奥会、冬残奥会如期安全顺利举办，确保“两个奥运”同样精彩，是中国人民向国际社会作出的庄严承诺。

“在疫情形势依然严峻的背景下，中国克服困难如期如约举办北京冬奥会、冬残奥会，彰显言出必行的大国担当，为全球团结抗疫注入新动力。”国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇表示，无论是场馆设施、防疫措施，还是组织协调，北京冬奥会、冬残奥会都给世人留下了深刻印象，“得益于完善的组织工作，运动员们尽情发挥、超越自我，创造了一项又一项新纪录”。

泰国中华总商会副主席奔勇表示，北京冬奥会、冬残奥会成功举办，让世界看到中国为奥林匹克事业发展作出的贡献，感受到中国社会制度的巨大优势。此次冰雪盛会，充分展示了中国非凡的组织动员能力、统筹协调能力、贯彻执行能力，必将推动冬季奥林匹克事业迈上新台阶。

埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布表示，对北京冬奥会、冬残奥会进行总结表彰十分必要，可以向世界分享举办冬奥会的成功经验。中国通过广泛动员和不懈努力，克服疫情困难，举办了一场卓越的奥运赛事，交出了令世界赞叹的答卷，有利于促进各国团结合作，共克时艰。

“如果疫情应对也有金牌，中国应该得到一枚。”比利时冬残奥运动员琳达·勒邦表示，习近平主席重要讲话中提到的这句话，是很多参赛运动员的心声。面对疫情挑战，中国精准有效的防控措施让运动员拥有了一个安全放心的比赛环境，让人感到踏实，“我们非常享受比赛，为主办方的巨大艰辛付出点赞”。

回忆起不久前的冬奥之旅，葡萄牙冬季运动联合会主席法龙巴心潮澎湃：场馆设施和后勤保障都堪称完美，不仅为各国运动员创造了良好的竞技环境，也体现出中国人民的友好善良，“这份记忆将长存心底，永远难忘”。

“对推动人类文明进步、促进世界共同发展具有重要意义”

成就源于奋斗，胜利来之不易。

拉杰布说，中国坚持办赛和服务人民、促进发展相结合的经验和方法，有力弘扬了奥林匹克精神，“在抗击疫情的背景下，对推动人类文明进步、促进世界共同发展具有重要意义，也为国际社会树立了标杆，给今后举办奥运会的国家提供了借鉴”。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳对中国“坚持集中力量办大事”的做法深表赞同。“北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，离不开中国人民的支持，离不开中国国家经济实力的强大保障。各国运动员同场竞技，展现人类之光，这是构建人类命运共同体理念的生动体现。”

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，北京冬奥盛会的筹办过程充分体现了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念。此外，“带动三亿人参与冰雪运动”的目标成为现实，推动了中国冰雪运动跨越式发展，开启了中国乃至全球冰雪运动新时代。

哈萨克斯坦议会下院议员叶尔然·库代别尔根表示，中国为本届冬奥会做了大量细致的工作，不仅制订了详细周全的防疫计划，还发布了专业的医疗救援工作指南，组建了滑雪救援队和直升机紧急救援队。“完善的保障措施充分展现了北京冬奥会参与人员高度负责的态度。”

美国库恩基金会主席库恩表示，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办，增进了各国之间友谊，展现了中国人民的真诚友善。绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念内涵丰富，给人启迪，推动了中国同其他国家之间的交流互鉴，有利于加强国际社会团结合作。

“冬奥村里的生活，给我们带来家一般的温暖。”参加北京冬奥会的巴基斯坦高山滑雪运动员穆罕默德·卡里姆表示，参赛期间，他和各国运动员相处愉快，结下友谊，“赛场上，大家互相鼓励，共同进步。这场冬奥盛会，让世界看到友好、合作、发展之美。”

“北京冬奥精神将激励各国人民一起攻坚克难，勇往直前”

北京冬奥会、冬残奥会广大参与者珍惜伟大时代赋予的机遇，在冬奥申办、筹办、举办的过程中，共同创造了胸怀大局、自信开放、迎难而上、追求卓越、共创未来的北京冬奥精神。国际人士对此予以高度评价。

“伟大的事业孕育伟大的精神，伟大的精神推进伟大的事业。”奔勇对这一重要论断印象深刻。他表示，面对疫情挑战，北京冬奥精神的提出尤其具有时代意义，能有效团结社会各方力量，“北京冬奥精神将激励各国人民一起攻坚克难，勇往直前”。

在库代别尔根看来，北京克服了各种困难，成为全球首个“双奥之城”，这就是北京冬奥精神的体现。“中国能够迎难而上，成功举办本届冬奥会，未来也一定能够克服各种困难，在各项事业中取得新的成就。”

法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮埃尔·皮卡尔表示，北京冬奥精神的内涵具有全球普遍性，反映出整个人类文明需要克服困难、团结向前。“这一精神呼吁人们秉持包容开放的态度，共创美好未来，这和中国提出的构建人类命运共同体理念一致，为凝聚更多力量、共同应对全球性挑战提供了精神动力。”

日本长野县驹根市议员小原茂幸表示，在全球疫情仍然蔓延的背景下，中国成功举办冬奥会、冬残奥会殊为不易，体现了重信守诺的精神。北京冬奥精神的提出令人振奋，将促进世界各国人民增进相互理解，深化友谊与合作。

“北京冬奥精神的提出，让世界看到一个开放奋进、自信向前的中国。”拉杰布认为，北京冬奥精神体现了合作共赢、携手进步的理念，有利于团结各国并肩努力，为构建人类命运共同体贡献力量，一起向未来。

（本报北京、马德里、曼谷、开罗、布鲁塞尔、约翰内斯堡、首尔、努尔苏丹、华盛顿、伊斯兰堡、巴黎、东京4月9日电 记者杨迅、陈晓航、姜波、孙广勇、黄培昭、任彦、邹松、马菲、周翰博、李志伟、程是颉、刘玲玲、岳林炜）

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 02 版）

(责编：白宇、赵欣悦)