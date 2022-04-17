人民网约翰内斯堡4月17日电 （刘畅）在南非的中资企业日前在南非最大城市约翰内斯堡举办了一场面向当地居民的招聘会，吸引上千名求职者前来寻找工作机会。

中国驻南非大使陈晓东在致辞时表示，此次招聘会是落实两国元首共识的重要举措，也是实现互利共赢的有益尝试，既为南非解决就业促进发展提供助力，也为中资企业招揽人才和本地化发展注入活力。未来三年，在南中资企业承诺将为南非提供2万个直接就业岗位，支持南非经济社会发展，谱写中南合作共赢、共同发展的精彩篇章。

陈晓东说，截至2021年底，中国累计在南投资总额超250亿美元。在南中资企业200多家，为当地创造逾40万个就业岗位。

南非总统特别代表、就业和劳动部长恩克塞西在致辞中感谢中方为当地居民举办此次招聘会。他表示，此次招聘会为改变南非经济增长和高失业的困境带来希望，为中南友谊树立了一个新的里程碑。希望中国企业能与南非企业加强合作，创造急需的就业机会，帮助消除失业和贫困。

南非外交和国际合作部副部长博特斯表示，此次招聘会不仅是中国支持南非消除贫困、失业和不平等三重挑战的努力，也是中南全面战略伙伴关系的生动注脚。中南友谊历久弥新，两国关系早已超越政治和外交范畴，在经济和社会合作等各领域均取得“双赢”的丰硕成果，有力促进两国人民福祉。

南非-中国经贸协会常务副会长陈隆建表示，中资企业在南投资涉及行业广泛，此次招聘会也呈现岗位多元、技术含量高、专业性强等特点，为南非培养储备各类人才奠定良好基础。协会将致力于把招聘会长期化，创建在南大型招聘活动品牌，为南非求职者提供更多就业岗位，助力当地经济发展。

中远海运非洲公司员工、招聘会应聘者代表结合亲身经历发言，感谢中方为当地抗击新冠肺炎疫情和经济复苏所做贡献，称赞中国企业本地化发展成果卓著，深刻影响南非很多家庭，同时深切感到中国文化的魅力，拓展了全球视野。

活动现场，陈晓东还陪同与会嘉宾共同见证了南中经贸协会与南高教部培训署签署合作协议，走访参展企业展台。

(责编：王禹蘅、吴成良)