本报记者 杨 迅 刘玲玲 任皓宇

一个清洁美丽的世界，是共建地球生命共同体的坚实基础，也是各国人民的共同企盼。

当前，百年变局和世纪疫情叠加共振，落实联合国2030年可持续发展议程面临新挑战。习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，把气候变化和绿色发展纳入八大重点合作领域，在生态建设和绿色发展中寻找发展机遇和动力，对实现可持续发展具有重要意义。

推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展

人类进入工业文明时代以来，传统工业化迅猛发展，在创造巨大物质财富的同时，也加速了对自然资源的攫取，打破了地球生态系统原有的循环和平衡，造成人与自然关系紧张。当前，新冠肺炎疫情给全球发展蒙上阴影，生物多样性丧失速度前所未有，气候变化挑战不容忽视。

“我们要解决好工业文明带来的矛盾，以人与自然和谐相处为目标，实现世界的可持续发展和人的全面发展。”“这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。人类不能再忽视大自然一次又一次的警告，沿着只讲索取不讲投入、只讲发展不讲保护、只讲利用不讲修复的老路走下去。应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。”习近平主席多次在联合国讲坛呼吁。

从全球视角思考责任担当，辩证分析环境保护和经济发展之间的关系，2021年9月，习近平主席郑重提出全球发展倡议，聚焦应对气候变化和推动绿色发展，呼吁国际社会加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

“我们应该遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路。”深刻总结历史经验和教训，习近平主席指出，生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

“谋发展，需要长远地考虑全体人民的未来与福祉，而非一时之利。”美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，中国倡导的生态文明和绿色发展理念实际是在探索兼顾经济发展与环境保护的道路，“这是了不起的探索”。

“人们越来越意识到，一个健康良好的生态环境对于经济可持续发展的重要作用，绿色发展对于经济复苏来讲具有更加重要的意义。”法国经济学家丹尼尔·哈伯认为，“在已有的国际合作基础上，全球发展倡议中提及的绿色发展将随着项目的落实而释放出更加强劲的发展动力，助力全球经济复苏。”

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，中国在应对全球气候变化和实现可持续发展方面，走在正确的道路上。

中国是全球环境议程的重要引领者

生态环境问题归根结底是发展方式和生活方式问题。要从根本上解决生态环境问题，必须贯彻绿色发展理念，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的增长模式，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内，给自然生态留下休养生息的时间和空间。

绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力。良好的生态能够源源不断创造综合效益，实现经济社会可持续发展。

中国将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，将“美丽”一词写入社会主义现代化强国目标，实行最严格的生态环境保护制度，出台“史上最严”环保法；打好蓝天、碧水、净土保卫战，努力打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国，成为全社会的共同追求；“三北”防护林工程被联合国环境规划署确立为全球沙漠“生态经济示范区”；塞罕坝林场建设者、浙江省“千村示范、万村整治”工程先后荣获联合国“地球卫士奖”……

在习近平生态文明思想指引下，中国贯彻新发展理念，将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置，不断提高碳排放强度削减幅度，不断强化自主贡献目标，以最大努力提高应对气候变化力度，推动经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。

2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣示：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中国正在为实现这一目标而付诸行动。

2022年北京冬奥会和冬残奥会，建设达到绿色建筑标准的低碳场馆，大量节能与清洁能源车辆用于赛时交通保障，奥运史上首次实现场馆“绿电”全覆盖……“绿色办奥”的愿景一一落实。

国际奥委会北京冬奥会协调委员会主席胡安·萨马兰奇称赞北京冬奥会是“最绿色”的奥运会。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩感叹，北京冬奥会为全球应对气候变化、推动可持续发展作出了切实贡献。

联合国环境规划署发布《绿水青山就是金山银山：中国生态文明战略与行动》报告，向世界介绍中国生态文明理念与实践。联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林表示，中国是“全球环境议程的重要引领者”。

为全球可持续发展贡献中国智慧和力量

能让长颈鹿“昂首通行”的肯尼亚蒙内铁路、“油改电”的斯里兰卡科伦坡集装箱码头、光伏板下可以长草种瓜的巴基斯坦旁遮普太阳能电站……中国将绿色发展的理念落实到共建“一带一路”项目中。

中国不遗余力地帮助发展中国家，加快形成绿色发展方式，促进经济增长和环境保护双赢，构建经济与环境协同共进的地球家园，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

在埃及，中国的节水梯田模式得以应用，助力西奈半岛山区涵养水源；在尼泊尔南部的特莱平原，中国绿色化肥试验区促成小麦等农作物最高增产400%，当地农民心里乐开了花；在南非中部德阿地区的山地上，一座座中国制造的白色风机昂然矗立，由中企运营的德阿风电项目每年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于减排二氧化碳70多万吨。该项目还通过全球碳交易市场出售碳排放量，实现了环境和经济的双重收益……

中国的防沙治沙“药方”，为蒙古国治理荒漠化带来希望；节能改造项目，让哈萨克斯坦的奇姆肯特炼油厂焕发新生；菌草种植技术，为中非共和国、斐济、老挝、莱索托等100多个国家和地区创造了绿色就业机会……从技术交流到项目开发，中国在践行全球发展倡议的过程中，不断分享先进技术和方案，为各国共同发展提供更加丰富多元的清洁能源与可持续发展思路。

中国秉持“授人以渔”理念，尽己所能帮助发展中国家提高应对气候变化能力。2011年以来，中国累计安排约12亿元人民币开展应对气候变化南南合作，为近120个发展中国家培训了约2000名应对气候变化领域的官员和技术人员。从非洲的气候遥感卫星，到东南亚的低碳示范区，再到小岛国的节能灯，中国应对气候变化南南合作成果看得见、摸得着、有实效。

“中国在世界气象组织中一直是一个非常有建设性的参与者，也一直在帮助亚洲和非洲的发展中国家改善其基础设施和服务能力。”世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，中国在应对气候变化、气象研究和援助发展中国家方面发挥了关键作用。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，中国正通过正确的政策、愿景及项目，帮助众多发展中国家推动低碳经济转型。

生态文明建设关乎人类共同命运，建设绿色家园是各国人民的共同梦想。作为全球气候治理的积极参与者，落实应对气候变化《巴黎协定》的行动派，全球生态文明建设的参与者、贡献者、引领者，中国将继续与各国携手并进，落实好全球发展倡议，共同谱写绿色发展的美好乐章。

《 人民日报 》（ 2022年04月16日 03 版）

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(责编：胡永秋、杨光宇)