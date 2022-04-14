本报记者 王新萍 张矜若 毕梦瀛

唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。

着眼于不让任何一个人掉队、不让任何一个国家掉队，2021年9月，习近平主席在联合国首次提出全球发展倡议，推动国际社会将发展置于全球宏观政策框架的突出位置，向发展中国家提供更有力、更具针对性的支持。其中，发展筹资是重点合作领域之一。

关注发展中国家面临的紧迫问题

长期以来，发展资金匮乏以及不合理的国际经贸体制严重阻碍发展中国家的经济社会发展。从2002年的《蒙特雷共识》到2008年的《发展筹资多哈宣言》，再到2015年的《亚的斯亚贝巴行动议程》，在联合国平台上，促进发展融资的行动已取得一些成绩，但依然存在巨大的尚未满足的需要。联合国秘书长古特雷斯坦言，联合国2030年可持续发展议程融资需求巨大，国际社会每年需要5万亿到7万亿美元的投资。国际货币基金组织研究认为，发展中国家在健康、教育、道路、电力等方面的资金缺口每年约为2.6万亿美元。

没有发展，和平与安全就站不稳脚跟。推动发展、安居乐业是各国人民共同愿望。然而，发展中国家生产能力薄弱束缚了融资努力，也削弱了调动外部发展资金的能力。当多边主义受到侵蚀，流入发展中国家的官方发展援助也大幅放缓。

联合国贸易和发展会议发表的《2021年世界投资报告》显示，2020年全球对外直接投资额下降超过1/3，降至1万亿美元，其中发展中国家投资受到的影响尤其严重。联合国秘书长古特雷斯指出：“80%的复苏资金都花在发达国家，低收入国家正在经历这一代人所目睹的最慢增长。”

全球发展站在何去何从的十字路口。习近平主席从中国与世界共同利益、全人类前途命运出发，提出全球发展倡议，关注发展中国家面临的紧迫问题，呼吁国际经济金融机构发挥建设性作用，凝聚国际共识，增强政策协同，防范系统性风险。联合国发布的《2021年可持续发展融资报告》认为，可持续和明智的投资将降低风险，并使世界在面对冲击时更具韧性。

联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘表示，贸发会议期待在建立伙伴关系、筹集发展资金等方面与全球发展倡议进行沟通和对接，更好推进南南合作。

马来西亚外长赛夫丁表示，全球发展倡议的提出恰逢其时，契合当今世界的迫切需要，展现了中国应对全球性挑战的道义担当。

帮助发展中国家增强内生发展动力

老挝南欧江两岸，天蓝水碧，万木葱茏。中国投资开发的老挝南欧江梯级电站已实现全流域投产发电，正将南欧江蕴含的丰富水能，转化成经济社会发展的源源动力。为支持该项目，中国坚持开发性金融理念，为项目融资创造条件，同时整合不同金融机构资源，确保为项目建设提供大量长期资金。如今，南欧江梯级电站不仅能保障老挝全国12%的电力供应，还将促进老挝北部电网升级和输送互联，加快老挝电力出口和电力区域一体化进程。

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。作为世界第二大经济体，中国已成为全球可持续发展的主要融资和投资来源，让广大发展中国家受益。

在联合国平台上，中国推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，推动经济社会发展更好造福各国人民。

2015年，习近平主席出席联合国成立70周年系列峰会期间，宣布设立中国—联合国和平与发展基金。迄今，中国共向基金提供资金1.2亿美元，启动开展112个合作项目，涉及和平与安全和发展领域，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲100多个国家和地区。

中国还宣布一系列推动国际发展合作举措，包括未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展，设立南南合作援助基金、中国—联合国粮农组织南南合作信托基金，免除有关发展中国家政府间无息贷款债务，力争到2030年将对最不发达国家投资增至120亿美元。

共建“一带一路”同联合国2030年可持续发展议程在目标、原则、实施路径上高度契合，为各方实现可持续增长注入动力。数据显示，2021年，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%。

中国在世界银行、亚洲开发银行、非洲开发银行等设立基金，通过加强国际交流与三方合作，促进联合融资，为共建“一带一路”聚集更多资金红利，帮助发展中国家增强内生发展动力。

“过去几年，许多对发展中国家基础设施和经济社会发展至关重要的项目在共建‘一带一路’倡议下得以实施，这离不开中国的支持。”俄罗斯圣彼得堡国立大学教授列克修蒂娜表示。美国波士顿大学全球发展政策研究中心对共建“一带一路”项目进行多项实证研究后认为，中国独立融资以及联合融资的项目“在很大程度上帮助参与国突破了其面临的基础设施瓶颈”。

肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万加认为，在肯尼亚，中国投资有效助力该国实现2030年远景规划及“四大发展目标”。“中方通过创新投资合作模式，有效减缓肯尼亚国家债务上升，‘债务陷阱’论不攻自破。”

推动构建一个更可持续的世界

2013年10月，中国提出筹建亚洲基础设施投资银行（简称“亚投行”）。2016年1月，亚投行开业。亚投行的成立，是中国承担更多国际责任、推动完善现有国际经济体系、提供国际公共产品的建设性举动。

为孟加拉国配电系统升级改造提供独立融资贷款，助力格鲁吉亚巴统修建绕城公路，帮助印度安得拉邦建设升级道路、改造管道供水系统，为土耳其伊斯坦布尔地震风险缓解和应急准备项目提供主权贷款……截至目前，亚投行已批准了147个项目，累计投资总额超289.7亿美元。

印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，亚投行是对现行国际金融秩序的有益补充和完善。“亚投行的贷款无附加条件，没有政治色彩。亚投行的工作缩小了区域内不同国家的发展差距。”

孟加拉国总理经济事务顾问马希·拉赫曼认为，孟加拉国部分重大基础设施项目得到亚投行资金支持，将促进孟加拉国经济社会发展，推动区域经济贸易合作。

帮助巴西马拉尼昂州政府改善道路，降低将粮食等产品从南部运输到北部港口的物流和时间成本；支持印度卡纳塔克邦建立太阳能发电基地，减少二氧化碳排放；助力南非德班集装箱码头发展和修复现有海上及陆上基础设施，并改善港口设施、设备和服务……自启动运营以来，金砖国家新开发银行（简称“新开发银行”）累计批准了成员国约80个项目，贷款总额达300亿美元，项目覆盖交通运输、水资源与卫生、清洁能源、数字基础设施、社会基础设施和城市发展等领域。设立于2020年4月的紧急贷款援助机制，已为成员国提供100亿美元与危机相关的援助，其中大部分资金已拨付到位。

新开发银行的全球影响力逐步提升，阿联酋、乌拉圭、孟加拉国和埃及陆续宣布加入。新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普表示，后疫情时代，该行将继续为相关国家基础设施建设提供融资，刺激就业、投资的增长。

中国倡导建设亚投行、参与建设新开发银行，是对全球经济治理体系的改革完善，顺应了世界经济格局调整演变的趋势，体现出中国始终将自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把自身命运与世界各国人民的命运紧密相连，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。

秉持天下一家理念、主张和衷共济的中国，将推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

《 人民日报 》（ 2022年04月14日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)