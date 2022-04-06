本报记者 肖新新

开栏的话

发展是解决一切问题的总钥匙，也是实现人民幸福的关键。去年9月，习近平主席在出席第七十六届联合国大会一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，呼吁构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，加快落实联合国2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

全球发展倡议着眼全球发展面临的挑战和机遇，将减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等作为重点合作领域，为推动和促进全球发展指明了方向。

即日起，本报围绕八个重点合作领域推出系列综述，阐释重振全球发展事业的中国方案和中国贡献的重要意义，展现中国和有关国家、国际组织开展合作的生动实践，让发展成果更多更公平地惠及各国人民。

消除贫困，自古以来就是人类梦寐以求的理想，是各国人民追求幸福生活的基本权利。

联合国2030年可持续发展议程把“在全世界消除一切形式的贫困”确定为首要目标，习近平主席提出的全球发展倡议将减贫摆在重点合作领域首位，契合了国际社会对消除贫困的迫切期待，顺应了各国人民对美好生活的共同向往。作为世界上最大的发展中国家，中国在致力于消除自身贫困的同时，积极开展国际减贫合作，做国际减贫事业的倡导者、推动者和贡献者，与各国合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。

以人民为中心，减贫才会有不竭的动力

摆脱贫困一直是困扰全球发展和治理的突出难题。《联合国宪章》《世界人权宣言》《经济、社会及文化权利国际公约》都把消除贫困、实现发展作为基本人权。新冠肺炎疫情吞噬过去10年全球减贫成果，人类发展指数30年来首次下降。将减贫摆在重点合作领域的首位，将有助于凝聚国际社会合力，促进缩小南北差距、弥合发展鸿沟、推动包容发展，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

以人民为中心是扶贫减贫的根本动力。在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平主席庄严宣告，在中华大地上全面建成了小康社会。中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。

胸怀天下，立己达人。“共同营造人人免于匮乏、获得发展、享有尊严的光明前景”“共同消除一些国家民众依然面临的贫穷落后，共同为孩子们创造衣食无忧的生活，让幸福和欢乐走进每一个家庭”“我们应该坚持以人民为中心，提升全球发展的公平性、有效性、包容性，努力不让任何一个国家掉队”……习近平主席用最朴实的话语，充分彰显全球发展倡议“以人民为中心”的核心理念，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡指明了方向，诠释了构建人类命运共同体的真义，让世界看到了一位大党大国领袖的历史担当与天下情怀。

在以人民为中心的发展思想引领下，中国共产党不仅在为中国人民谋幸福，也为世界各国人民谋发展——

中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”，助力搭建全球减贫合作平台；举办亚太经合组织数字减贫研讨会、上合组织妇女教育与减贫论坛；倡议举办首届金砖国家农村发展和减贫研讨会，加速减贫知识分享与交流……中国助力各国人民减贫的一个个生动感人故事、一幕幕充满希望的图景深刻表明，真正把人民放在心上，真正把人民利益放在第一位，减贫才会有不竭的动力、明确的方向和可行的方法，才能真正让发展成果更好造福各国人民、惠及全世界。

“始终心系世界各地普通民众的生活改善，深刻展现出中国共产党坚持中国人民与世界各国人民命运与共的博大胸怀。”巴基斯坦执政党正义运动党首席召集人尼亚齐感慨地说。

联合国开发计划署署长施泰纳表示，中国积极支持推动国际减贫合作，一个更加普惠平衡的全球发展图景将因此迎来更广阔前景。

坚持行动导向，助力更多国家实现减贫惠农

疫情跌宕反复，发展鸿沟等问题日益凸显。关键时刻，中国坚持行动导向，以实际行动有力提振国际社会实现减贫发展的信心，展现大国担当——

针对全球贫困人口主要集中在农村地区的情况，中国通过一系列务实举措，助力更多国家实现减贫惠农。截至2021年12月，中国已向70多个国家和地区派出2000多名农业专家和技术人员，培训近10万名农户；在作物生产、畜牧业水产养殖、农田水利、农产品加工等领域，中国向多个国家进行1500多项技术推广和示范，带动项目区平均增产40%—70%，超过150万户农村家庭从中受益；中国杂交水稻已在数十个国家和地区推广种植，年种植面积达800万公顷，年增产稻谷可多养活数千万人……

湄公河畔，在中国扶贫专家帮助下，曾经的贫困村庄旧貌换新颜，有了干净饮用水、铺上了水泥路、盖起了新楼房；在太平洋岛国，当地人称赞中国援建的学校等设施“犹如灯塔照亮年轻一代通过学习改变命运的道路”；在全球100多个国家和地区，一株株菌草成为“致富草”，被当地民众誉为“生活的新希望”；在众多发展中国家，中国疫苗犹如及时雨，助力疫情防控、恢复生产……

英国剑桥大学教授彼得·诺兰说，站在世界人民的角度，努力为各国发展谋利益，这在当今时代具有重要意义。

埃及社会主义党总书记沙班说，中国减贫脱贫的宝贵实践经验对广大发展中国家来说，是难得的“历史机遇”和“实现发展的机会”。

随着共建“一带一路”与联合国2030年可持续发展议程对接不断深入，一条“减贫之路”“增长之路”持续向未来延伸。人们看到：马尔代夫第一座跨海大桥连通岛屿；黑山共和国第一条高速公路穿越群山；中老铁路开通运营，中欧班列开出加速度，雅万高铁、比雷埃夫斯港等项目不断取得新进展……世界银行研究报告显示，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

“在人类通往消除贫困的道路上，中国作用不可或缺。”联合国前秘书长潘基文如是评价。中国推动全球减贫事业取得的巨大成果看得见、摸得着。面向未来，中国在自身消除绝对贫困的基础上，将更深入参与改善全球贫困治理，持续为实现联合国2030年可持续发展议程贡献智慧和力量。

坚持多边主义，丰富国际减贫合作方式和路径

全球发展倡议具有鲜明的开放包容属性，在对接重点领域的同时，积极对接各国需求、合作机制、各界伙伴，欢迎各方共同参与。中国始终坚持多边主义，推动建立以合作共赢为核心的新型国际减贫交流合作关系，凝聚国际减贫合力，为推进全球减贫事业注入强大动力。

与葡萄牙、东帝汶联合举办中葡东三方合作海产养殖技术培训，拓展当地民众收入来源；与联合国开发计划署在柬埔寨、加纳分别开展农业和可再生能源项目，增强农村可持续发展能力；与盖茨基金会合作，在莫桑比克、赞比亚开展农畜牧业技术能力建设等项目，促进农户增收……中国积极与有关各方开展合作，丰富了国际减贫合作的方式和路径，有效增强发展中国家内生发展动力。国际农业发展基金总裁吉尔伯特·洪博认为，面对贫困、发展不平衡问题，中国始终视多边主义为重要解决方案，这也是应对全球性挑战的最佳途径。

中国积极推进南南合作和南北对话，力所能及地支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困，为加快全球减贫进程作出重要贡献。中国设立的南南合作援助基金与10多个国际组织密切合作，已在50多个国家实施100余个发展合作项目，超过2000万人受益；与联合国教科文组织合作设立国际农村教育研究与培训中心等机构，有效支持非洲、东南亚等地区国家提升教育减贫能力；设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，与有关国际组织合作，在30多个国家开展农村减贫和发展等项目……联合国秘书长古特雷斯认为，中国面向广大发展中国家，采取合作共赢、共同发展的政策，这是中国对世界减贫事业的另一重要贡献。

面对肆虐的新冠肺炎疫情，中国坚持与国际社会合作抗疫，已向国际社会提供超过21亿剂疫苗，支持各国战疫情、稳经济、巩固减贫成果。同时，中国全面落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。截至去年6月，已为受疫情影响的发展中国家抗疫以及恢复经济社会发展提供20亿美元援助，并将在未来3年内再提供30亿美元国际援助。菲律宾外长洛钦说，没有任何一个国家比中国更有能力为推动消除贫困和共同发展发挥领导作用。

孤举者难起，众行者易趋。面对消除贫困的现实挑战，面对各国人民追求美好生活的强烈愿望，国际社会应团结一致，紧握发展这把总钥匙。中国将同各方一道，共同推动落实好全球发展倡议，为携手共建远离贫困、共同发展的美好世界而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年04月06日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)