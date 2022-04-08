本报记者 曲 颂 屈 佩 谢亚宏

悠悠万事，吃饭为大。

粮食安全是世界和平与发展的重要保障，是构建人类命运共同体的重要基础，关系人类永续发展和前途命运。

习近平主席高度重视粮食安全问题，对粮食安全主动权、耕地红线、粮食储备调节等重要问题都作过深刻阐述。去年9月，习近平主席在出席第七十六届联合国大会一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，把粮食安全作为八个重点合作领域之一，旨在通过确保粮食安全，让更多人远离饥饿威胁，让更多国家与地区提高可持续农业生产能力，实现共同富裕。

携手应对全球饥饿问题

世纪疫情和百年变局叠加共振，世界经济复苏失衡，疫情吞噬过去10年全球减贫成果，饥饿人口总数已达8亿左右，粮食安全等问题形势严峻。疫情进一步影响了粮食的生产和运输，导致饥饿人数急剧增加，联合国2030年可持续发展议程面临严峻挑战。联合国粮农组织发布的2021年《世界粮食安全和营养状况》报告显示，2020年全球近1/3人口无法获得充足食物，人数在短短一年内增加了3.2亿。

联合国世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利表示，疫情持续、局部冲突和气候变化等因素让世界各地粮食系统变得更为脆弱。联合国粮农组织市场及贸易司司长布贝克尔·本·贝尔哈桑认为，疫情将“对全球粮食安全造成持久影响”。按照当前形势，全球无法在2030年实现“零饥饿”目标，“需要采取紧急、大胆的行动，特别是采取行动解决粮食获得不平等问题”。

从全球视角思考责任担当，习近平主席提出全球发展倡议，聚焦发展中国家当前面临的最紧迫问题，把粮食安全作为落实全球发展倡议的重点合作领域，展现出中国与各国携手应对全球饥饿问题的诚意，是维护世界粮食安全的积极力量。

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿利斯夏巴纳表示，中国提出全球发展倡议，将粮食安全纳入重点合作领域，有利于加快落实联合国2030年可持续发展议程，也与联合国加强全球合作和重振多边主义的愿景相契合。各国应分享经验和最佳实践，提高创新能力，防治土地退化，建立更可持续的粮食系统。

中国高度重视粮食和农业生产，始终把解决好吃饭问题作为治国理政的头等大事，用占世界9%的耕地解决了14亿多人口的吃饭问题，更实现由“吃不饱”向“吃得饱”进而追求“吃得好”的历史性转变。2021年，中国粮食总产量13657亿斤，连续7年保持在1.3万亿斤以上，产量创历史新高，在疫情防控下如此成绩实属不易。联合国粮食峰会特使卡里巴塔说：“中国很好地管理好了自己的粮食库存，不仅保障了中国人民的粮食供给，也为世界人民的粮食安全作出了贡献。”

积极开展南南合作和三方合作

各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。

多年来，中国在有需要的国家和地区开展农业投资，推广粮食生产、加工、仓储、物流、贸易等技术和经验。特别是在共建“一带一路”过程中，中国与沿线国家积极开展粮食领域的合作。

1979年，中方首次对外提供了杂交水稻种子。40多年后，中国杂交水稻已在亚洲、非洲、美洲的数十个国家和地区推广种植，年种植面积达800万公顷。40多年间，中国研究人员先后赴印度、巴基斯坦、越南、缅甸、孟加拉国等国提供建议和咨询，并通过国际培训班为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才。

在马达加斯加，经过10多年的推广，中国杂交水稻在当地种植面积越来越大，当地民众粮食紧缺问题得到了较大改善，杂交水稻的图案被印在了当地最大面额的纸币上。当地人相信，未来，马达加斯加有望实现多年发展目标：恢复非洲大米出口国地位。

在巴基斯坦，玉米产量基本可以满足需求，大豆却严重依赖进口。借鉴了中国的“玉米—大豆带状复合种植技术”后，在现有玉米种植区复合种植大豆，既可利用大豆固氮特点减少氮肥用量，又可利用玉米为大豆遮阴降温。当地人称，这样的新技术正给巴农业种植带来“可喜的变化”。

在促进共同发展的道路上，中国不遗余力地帮助其他国家解决迫在眉睫的粮食安全问题。自2016年起，中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助，惠及上千万受灾群众。

日前，中国向乌干达提供粮食援助项目完结证书签字仪式举行。乌干达卡拉莫贾地区遭受旱灾，粮食形势十分严峻。中国通过联合国世界粮食计划署的学校供餐计划，向超过13万乌干达儿童提供营养餐，并为7万名弱势家庭成员提供粮食援助。联合国世界粮食计划署驻乌干达代表梅加格表示，“中国的捐赠使世界粮食计划署能够在学校关闭的情况下坚持为学童提供食物，通过营养餐项目鼓励学生继续上学。”

近日，第三期南南合作信托基金已正式启动。联合国粮农组织总干事屈冬玉表示，南南合作和三方合作是应对全球饥饿、营养不良、贫困和不平等挑战的重要解决途径。中国一直是联合国粮农组织南南合作的重要战略伙伴，联合国粮农组织对中国一贯的贡献深表赞赏，并将继续加强伙伴关系，扩大南南合作和三方合作前景，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

分享中国巨大的粮食市场机遇

坚持行动导向，中国认真履行加入世界贸易组织承诺，不断扩大粮食市场开放、加强对外合作，为维护世界粮食安全作出了重要贡献。

在确保国家粮食安全的前提下，中国与世界主要产粮国分享中国巨大的粮食市场。加入世界贸易组织20多年来，中国取消相关农产品进口配额和许可证等非关税措施，对小麦、玉米、大米实施进口关税配额管理，大幅度削减其他粮食品种的进口关税，粮食进口量从占全球份额5%提高至22%，2021年累计进口粮食约1.65亿吨，同比增长18%。

柬埔寨稻米联盟数据显示，今年1月，柬埔寨向34个国家和地区出口大米5.3万吨，其中向中国出口大米3.1万吨，占出口总量的59%，泰国正大管理学院副校长、暹罗智库主席洪风认为，中国是区域农业大国，加强同中国的农业合作可以帮助东南亚国家提高粮食产量，保障粮食供应和运输，确保粮食安全。

去年举行的第四届中国国际进口博览会上，中国粮食企业与ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司、路易达孚集团等国际粮食企业签订粮食进口大单，建立起更加密切的交流合作关系，维护了全球粮食供应链和产业链的稳定，为保障世界粮食安全作出重要贡献。

2019年8月，巴西圣保罗州在中国上海设立了该州首个海外投资贸易办事处。圣保罗州投资促进局局长古斯塔沃·容凯拉表示，了解中国这个巨大市场的经济和生产前景，对于开展农产品贸易的巴西公司来说非常重要。该机构正努力帮助圣保罗州企业家开拓中国市场，推动两国农牧业领域贸易多元化和高质量发展。

中国的粮食安全离不开世界，世界的粮食安全也需要中国。创造了粮食自给奇迹的中国，正积极参与世界粮食安全治理，将继续与各国团结合作，落实联合国2030年可持续发展议程，为促进世界粮食事业健康发展、维护世界粮食安全作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)