4月14日，中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目开工仪式在VACSERA厂区举行。图为中国驻埃及大使廖力强致辞。人民网记者 李凉摄

人民网开罗4月14日电 （记者李凉）14日，中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目开工仪式在吉萨省十月六日城生物制品与疫苗公司（VACSERA）厂区举行。

中国驻埃及大使廖力强、埃及高教与科研部部长兼代理卫生与人口部长哈立德·阿卜杜·加法尔、埃及驻华大使穆罕默德·巴德里（在线）、中国科兴公司高级国际业务总监张启超、中建埃及分公司总经理常伟才、埃及生物制品与疫苗公司首席执行官希芭应邀出席活动并致辞。

廖力强在致辞中表示，该项目的成功启动标志着中埃卫生健康合作又将取得一项里程碑式的成就。自2020年疫情暴发以来，中埃两国始终守望相助、并肩抗疫，不仅进一步深化了两国的传统友好和政治互信，也为国际社会抗击疫情树立了榜样。

加法尔在致辞中表示，埃中双方为启动物流冷却综合体项目付出了巨大的努力，项目的成功实施标示着埃中两国双边关系不断加强，特别是在卫生领域的合作，将为推动埃及成为非洲疫苗生产的区域中心做出重要贡献。

中国科兴公司援建埃及疫苗冷库项目合作协议于1月18日签署，由中建埃及分公司承建。建成后的冷库可存储约1.5亿剂疫苗，将成为非洲地区最大的疫苗仓储中心。

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