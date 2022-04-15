人民网约翰内斯堡4月14日电 （记者闫韫明）在第七个全国全民国家安全教育日到来之际，远在万里之遥的中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队，结合任务实际，深入组织开展全民国家安全教育日活动，教育引导官兵树牢总体国家安全观，感悟新时代国家安全成就，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

活动期间，分队召开专题党委会，集中学习《国家安全法》《军人地位和权益保障法》《联合国维和人员行为准则》等法律法规和条例规章，多维度、全景式理解和认识总体国家安全观。修订完善《分队管理规定》等各类安全管理和防卫处突预案，做到情况设想全、措施制定实、应急处置快。组织谈心交心活动，及时收集掌握官兵对安全工作的意见建议，自下而上梳理排查安全隐患，形成问题清单，及时堵塞漏洞。

针对近期接连发生的多起反政府武装袭击联刚稳定团维和人员、绑架中资企业及在刚华人等暴力恶性事件，我维和医疗分队深入抓好警戒防卫工作，采取加高营区双重铁丝网、构筑修缮防卫掩体、安装检测架设红外摄像头等措施，进一步巩固防御体系。加强常态化警戒巡逻力量和频次，通过多人协同、全副武装、定点到位等方式，提高警备状态，做好应对准备。积极主动联系联刚稳定团南部战区司令部、任务区民事部门和埃及警察营，协同开展武装护运、军警联演联训和应急处置，建立安防协作机制，提升整体安全防卫能力。

分队还将全民国家安全教育日活动与官兵执行维和医疗保障任务结合起来，在对外接诊交流中严格落实国内疫情防控要求，加强信息安全保密，注重情报信息收集，熟练医疗救治流程，在确保国家安全和自身安全基础上锤炼提升过硬卫勤保障能力。

医疗分队队员易知深说：“国家安全是安邦定国的重要基石。维和官兵走出国门，代表的是国家形象，体现的是大国担当，彰显的是国家荣誉。我们一定牢记初心使命，把国家利益举国头顶，视国家形象重于泰山，筑牢维护国家安全的钢铁长城，在救死扶伤中彰显医者仁心，在传递大爱中发扬蓝盔精神，坚决完成好党和人民赋予的使命任务。”

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