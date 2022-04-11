新华社东京4月11日电 日本广播协会电视台11日援引日本厚生劳动省消息报道，日前入境日本的一名女子被确诊感染新冠重组毒株XE。这是日本首次发现这种毒株。

这名感染者3月26日从美国抵达日本成田机场。她在机场接受新冠病毒检测，结果呈阳性，之后日本国立感染症研究所进一步分析发现其感染的是XE毒株。XE毒株是奥密克戎毒株亚型BA.1和BA.2的重组毒株，英国卫生部门资料显示它比BA.2的传播速度还要快。

日本自3月22日全面解除防疫行政限制措施后，部分地区疫情出现反弹趋势。冲绳县知事玉城丹尼7日说，冲绳县已进入第七波疫情。东京都等地也被专家和卫生官员认为出现第七波疫情预兆。去年底以来，奥密克戎毒株引发了日本的第六波疫情，仅今年1至3月累计死亡病例数就已达约1万例。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间11日18时（北京时间17时），日本当日新增确诊病例33205例，累计确诊7084093例；新增死亡病例34例，累计死亡28739例。

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