人民网北京4月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持11日记者会。记者会实录如下：

新华社记者：在4月6日至7日举行的北约外长会期间，北约秘书长斯托尔滕贝格指责中方没有意愿谴责俄罗斯对乌克兰的侵略行径，还称中方做法是同俄方一道质疑主权国家的自决权，对北约构成严峻挑战。斯还说，北约2030战略概念文件将首次考虑中国日益增长的全球影响力、奉行胁迫性政策对民主国家安全构成的系统性挑战。中方对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，北约负责人罔顾事实，颠倒黑白，不断对中方进行无端指责和抹黑攻击，妄议中国对外政策，鼓噪“中国威胁论”，近期更对中方施加胁迫。中方对此强烈不满、坚决反对，已多次向北约方面提出严正交涉。

作为冷战产物和全球最大军事联盟，北约长期固守旧的安全观念，以“旧冷战”的手法搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。北约口口声声称自己是“防御性组织”，实际上却在不断的制造对抗、制造事端；北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争，狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所；北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威、挑动矛盾。北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的“新冷战”，国际社会对此理应高度警惕并坚决反对。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将沿着和平发展道路坚定不移走下去。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁。北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。北约已经搞乱了欧洲，不要再企图搞乱亚洲，搞乱全世界。

《中国日报》记者：昨天，也就是4月10日，《禁止生物武器公约》迎来开放签署50周年。发言人对此有何评论？《禁止生物武器公约》审议大会将于今年举行，当前形势下中方有什么主张？

赵立坚：4月10日，《禁止生物武器公约》迎来开放签署50周年。作为生物安全领域国际法的基石，该公约是第一个全面禁止一整类大规模杀伤性武器的多边条约，同时也赋予了各国和平利用生物科技的合法权利。50年来，《公约》的安全和发展两大支柱更加牢固，研发、生产和使用生物武器已成为绝对红线，生物科技的进步大大增进了人类福祉。

今年将举行五年一度的《禁止生物武器公约》审议大会。国际社会应以此为契机，全面回顾总结50年来的成就和挑战，本着团结合作的精神采取实际行动。特别是要重新启动停滞了20多年的《公约》核查议定书谈判，真正实现“以核查确保遵约”。这是解决当前热点问题最根本的出路，也是检查每一个国家是否真心履约的试金石。

中国曾是生物武器的受害国，一贯主张全面禁止和彻底销毁一切大规模杀伤性武器，坚决反对任何国家研发、拥有或使用生物武器。中方严格履行《禁止生物武器公约》义务，致力于强化《禁止生物武器公约》机制，积极呼吁重启核查议定书谈判，并主张以客观、公正态度处理有关国家的遵约问题。中方坚定维护发展中国家享受生物科技发展红利的合法权利，推动联大首次通过和平利用决议，倡导公正、开放、包容的国际合作。中方与有关国家政府、科学界共同努力，达成《科学家生物安全行为准则天津指南》，为推广负责任生物科研理念作出了新贡献。

中国将继续与国际社会一道，推动《禁止生物武器公约》审议大会取得实质成果，在新的形势下为实现普遍安全、共同发展发挥更大的作用。

法新社记者：周五，乌克兰克拉马托尔斯克市火车站遭导弹袭击，袭击导致52人死亡，包括儿童。中方认为谁应为袭击负责？

赵立坚：中方重视乌克兰人道局势问题，对平民受到伤害极为关注。中方已就缓解乌克兰人道主义局势提出六点倡议，并采取实际行动，向乌方提供紧急人道援助。关于你提到的有关火车站遇袭的报道，事件的真相和原因必须查清。同时我们认为，人道问题不应被政治化。任何指控都应基于事实，调查结论得出之前，各方应避免无端指责，保持克制。

湖北广电记者：据报道，美国会参议院外委会日前举行中拉关系听证会。其间，美有关参议员以及美国务院、国际开发署、国际开发金融公司负责人称，中国通过“一带一路”倡议、虚假信息宣传、操纵监控电信设备等手段，损害拉美国家经济发展利益，威胁地区民主、自由和安全，美方将通过举办第九届美洲峰会予以抵制。中方对此有何评论？

赵立坚：美方有关人员的说法纯属造谣抹黑、无中生有。

中国与拉美和加勒比国家同属发展中国家。中方一贯秉持相互尊重、平等互利、合作共赢、开放包容理念，在尊重彼此需求和利益基础上开展对拉合作。新冠肺炎疫情暴发以来，中国有力支持地区国家抗击疫情、恢复经济社会发展、保障民生改善，受到地区国家普遍欢迎。

国际社会同拉方合作可以并行不悖，相互补充，相互促进。中方愿意在尊重地区国家意愿基础上开展三方合作、多方合作，做大利益蛋糕，实现多赢共赢。

美方有关人员应该摘掉“有色眼镜”，摒弃过时的“门罗主义”情结和冷战思维，也应该停止散布涉华虚假信息，停止“胁迫”拉美国家选边站队，停止挑拨离间中拉关系。

总台央视记者：我们注意到，自俄乌冲突升级以来，美国对俄罗斯施加全方位经济制裁，不仅给俄经济民生带来损害，也对全球能源、粮食、金融市场造成严重冲击。首先感到压力的就是能源进口高度依赖俄的欧洲国家。中方对此有何评论？

赵立坚：我也看到了很多类似的报道。自乌克兰危机爆发以来，美国频繁向各国施压，要求对俄制裁，否则就要付出“代价”。然而不断升级的制裁无助于缓和局势，反而给疫情中的世界带来更多新的问题。比方说，欧洲能源价格近期升至创纪录高位，多国居民电费、取暖费、交通费上涨，粮食和部分日用品也在涨价。受害更为严重的则是那些经济基础本就薄弱的发展中国家，它们的经济发展、社会稳定都受到严重威胁，甚至有可能出现政局动荡。

回顾美方多年“制裁史”，这样的例子不胜枚举。美方对古巴、伊朗、委内瑞拉、阿富汗等国的制裁，严重损害相关国家民生和经济社会发展，酿成人道主义灾难。正如有关媒体指出，美国是世界上唯一一个“制裁帝国”。美国已经把制裁当作维护自身霸权地位和牟取非法利益的工具。

美方标榜以制裁伸张正义，事实上却在大发制裁的不义之财。最新的例子就是美国借“惩罚俄罗斯”之名行自私自利之实，早就打好了坐收渔利的“小算盘”：一边让欧盟国家切断与俄罗斯经贸往来，一边加强在能源、安全等领域对欧洲的捆绑，赚取额外收入。而更为讽刺的是，美国一面对俄罗斯挥舞制裁大棒，另一面却趁机对俄罗斯“抄底”。美方“忽悠”欧洲彻底禁运俄罗斯油气，自己却大肆购买俄罗斯石油。根据美国媒体的报道，美国及其盟友对俄罗斯的制裁，为高盛和摩根大通等华尔街金融机构创造了低价抢购俄公司债券的机会。请问，这样的制裁有什么道义可言呢？这样的制裁真的有利于维护欧洲乃至世界的和平与稳定吗？答案自然是否定的。

美国没有权力让各国人民为其战略私利埋单。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和，就应该停止借乱谋利，切实劝和促谈，以实际行动推动实现和平。

深圳卫视记者：我们注意到，欧洲不少国家的战略界人士近期纷纷撰文或发声，对俄乌冲突中美国和西方的角色进行反思，认为美国和西方负有重要责任。中方对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，我们听到越来越多的国际人士就俄乌局势发出理性声音。他们对乌克兰问题的历史经纬、当前局势始作俑者的反思值得重视。

我注意到欧洲战略界人士认为，美国是俄乌冲突“头号纵火犯”，美国挑起战火，却将麻烦留在欧洲。俄乌冲突很大程度上是过去30多年来西方傲慢自大和接连犯错结出的苦果，北约东扩是俄乌冲突的根源。可以说这些观点与乔治·凯南、基辛格等美方战略界人士曾经的警示不谋而合。30年前，美方自认为赢得冷战，可以独霸天下，为所欲为，30年间无视俄罗斯安全关切，高调推动北约五轮东扩。而呈现在世人面前的现实却是，北约东扩带来的不是安全，而是互信的严重受损、地区的动荡紧张，甚至是不可收拾的局面。

当前形势下，和平是人心所向，对话是大势所趋。冲动要不得，拱火不可取。国际社会应该做的是努力把机会窗口开得更大，让和平曙光驱散战火的阴云。但我们看到美国仍在为和平设置种种障碍。这只会使局势进一步恶化，让乌克兰饱受涂炭，与和平的初衷和出路背道而驰。

乌克兰危机发生以来，中方一直致力于劝和促谈，为推动局势降温作出积极努力，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观。我们认为，集团对抗的思维和单边制裁的逻辑已经过时。美方应承担起相应责任，切实反思在俄乌危机中的不光彩角色。北约作为冷战遗留的产物，应因时而变，顺势而为，跟上和平、发展与合作的时代潮流，以实际行动维护地区和世界的和平与稳定。

路透社记者：你刚才提到需要对话，中方何时与乌克兰总统泽连斯基举行高级别对话？

赵立坚：中方已经多次就乌克兰问题阐述相关立场。中方始终认为，乌克兰危机最终只能通过对话谈判解决。凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决而是拱火浇油使局势升级的行动，中方都反对。自乌克兰危机爆发以来，中方始终积极劝和促谈，为和平发声、为和谈尽力。相信大家都已经看到，王毅国务委员兼外长已经同乌克兰外长通电话。关于你提到的具体问题，如果我们有进一步消息会及时发布。目前，我没有可以发布的消息。

路透社记者：还是关于对话的问题，中方是否请普京总统与泽连斯基总统直接对话？

赵立坚：中俄两国保持高层交往，包括习近平主席同普京总统通话，王毅国务委员同拉夫罗夫外长会谈，还有中俄双方多次会晤。中方都一直呼吁俄乌双方通过对话谈判解决问题。中方也一直相信，只有对话谈判才能最终解决乌克兰问题。

法新社记者：追问一下克拉马托尔斯克市袭击事件，俄罗斯与乌克兰均指责对方发动了该袭击。美国、欧盟、英国则指责俄罗斯。中方是否也认为是俄方发动了袭击？

赵立坚：我们也注意到俄乌双方对有关情况各执一词，存在很大出入。鉴于以前在叙利亚等地发生过的情况，我们尤其需要在事实基础上得出结论。中方支持对有关事件进行公正、独立、透明调查。在此之前，各方应保持克制，避免无端指责，升级局势。

法新社记者：再追问一下，你的意思是乌克兰官员可能在谎称俄发动了袭击，或者说是这些乌官员对本国平民发动了袭击？

赵立坚：我刚才把中方的立场已经说得非常清楚了。俄乌双方各执一词，我想只有在独立、公正的调查之后，我们才能把事实搞清楚。

澎湃新闻记者：日前，美国《国会山报》发文称，俄乌冲突发生以来，俄在经济上对华倚重和依赖不断加大。而中国正在对俄采取“长竞争（Long Game）”策略，期待冲突结束后俄方可能将大部分远东地区领土“出租”甚至“出售”给中国。中方对此有何评论？中方是否正在采取这一策略？

赵立坚：我们注意到了有关报道。这实际上是“中国威胁论”的翻版，其根本目的就是要离间中俄关系。我建议有关媒体认真读一读去年刚刚延期的《中俄睦邻友好合作条约》。双方明确表示已经彻底解决历史遗留的边界问题，互不存在领土要求，致力于将两国共同边界打造成永久和平、世代友好的纽带。20多年来，我们是这样说的，也是这样做的。我愿重申，中俄不谋求党同伐异的“小圈子”，更不吃离间分化的那一套，中俄关系能经受住国际风云变幻新的考验。我们奉劝某些人不要再炒作所谓中俄领土问题的“冷饭”。这种谣言在中俄两国没有市场，也绝不可能得逞。

同时我想强调的是，乌克兰问题有着复杂历史经纬。中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，阐述主张。中方虽然不是当事方，但一直致力于劝和促谈，为推动危机和平解决发挥建设性作用。反观某些西方大国，一方面忙于火上浇油，不断制造新的分歧，同时又将乌克兰危机与中俄关系挂钩，企图借此实现其不可告人的战略目的。这不是一个负责任大国应有的做法，我们对此坚决反对。

路透社记者：你刚才说中方一直在积极劝和促谈，俄罗斯表示将专注于在乌克兰东部的行动，该区域似将出现激烈战况。中方是否请俄罗斯保持克制以避免更多人员伤亡？?

赵立坚：我刚已经充分阐述了中方在乌克兰问题上的立场。中方始终认为，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一正确途径。中方支持俄乌双方克服困难继续和谈，也欢迎国际社会共同支持俄乌和谈，推动双方维护谈判势头，争取谈出结果、谈出和平。中方将继续以自己的方式为劝和促谈发挥建设性作用。

彭博社记者：在美研究人员指控8家在新疆运营的铝制品生产商从政府支持的强迫劳动中获益,并呼吁汽车行业等重新审视依赖中国生产上游产品的全球供应链。外交部对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。中国政府高度重视劳动者权益保障，保护各族劳动者的平等就业权，保障各族劳动者平等参与经济社会生活、享受经济社会发展成果的权利。所谓中国新疆地区有“强迫劳动”等说法，这是美西方反华势力炮制的弥天大谎，毫无事实依据，在真相面前已经被一次又一次戳穿。是非自有公论，公道自在人心。不管是所谓的研究人员，还是政客、企业，我们希望他们都能尊重客观事实、明辨是非。

路透社记者：巴基斯坦通过不信任案投票，罢免伊姆兰?汗总理职务。中方是否担心领导人更迭会影响中巴关系？

赵立坚：中方注意到巴基斯坦政局发生一些变化。作为巴近邻和铁杆朋友，我们真诚希望巴基斯坦各派保持团结，共同维护国家稳定发展大局。我想强调的是，无论巴基斯坦政局如何变化，中方将毫不动摇坚持对巴友好政策。我们相信巴基斯坦政局变化不会影响中巴关系大局。

法新社记者：上海日增病例数保持高位，数千病人虽无症状仍被隔离。中方仍坚持实施“动态清零”政策。你是否担心该政策正失去效力？中方计划如何放开“动态清零”政策并逐步实现全面开放？?

赵立坚：当前全球新冠肺炎疫情仍起伏反复。中国政府坚持人民至上、生命至上的理念，本着对本国和世界人民负责的精神，实施“动态清零”的防疫总方针。两年多来，中国是全球新冠肺炎感染率、死亡率最低的国家之一。实践证明，中国防疫政策符合中国国情和防疫需要，而且行之有效，为全球抗疫作出了重要贡献。日前，世卫组织高官表示，中国采取了非常强有力的措施遏制疫情，感染率、死亡率和住院率都非常低。即使在新冠肺炎大流行期间，中国的经济和社会也可以继续良好运转，相信中国政府可以让民众得到最大程度的保护。

刚才你提到上海的疫情，我们中央政府和相关地方省市对上海疫情高度重视。全国各地都派出大量医护人员和志愿者，并调拨大量物资驰援上海。我们都为上海加油！我们相信，有中国共产党的领导，有全国人民的众志成城，有全国各地的帮助，上海疫情一定会很快得到遏制。关于中国其他地方的疫情，我们也有绝对的信心。我们将最终战胜疫情。最后我还想说一句，没有一场疫情不会过去，没有一场战争不会结束。

法新社记者：据报道，塞尔维亚周末接收了一套中国防空系统。中方可否证实？该系统是否如报告所说包括运-20飞机和红旗-22防空导弹？该交易是否与乌克兰战事相关？

赵立坚：为落实中塞双边合作计划，中方近日派遣空军运输机向塞尔维亚运送常规军事物资。这是中塞双方年度计划内合作项目。我们希望有关媒体不要过度解读。这个项目不针对第三方，与当前局势毫无关系。

彭博社记者：第一个问题，我刚才提到的美国咨询机构“地平线咨询”的研究，就铝制品生产特别提出关切。你对于铝制品产业是否涉及强迫劳动及该研究报告有何评论？第二个问题，伊姆兰?汗称美国对巴基斯坦进行干涉。外交部有何评论？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，我刚才已经非常清楚地表明了中方立场。美方研究人员的有关结论完全是对中国的恶意抹黑，在新疆存在所谓的“强迫劳动”完全是世纪谎言。

关于你提到的第二个问题，中方一贯反对任何国家干涉其他国家的内政。你关注的有关问题，请你询问巴方或是美方。

法新社记者：追问一个关于塞尔维亚的问题，你刚才说这是中塞之间的双边协议，不针对第三方。中方是否担心在当前完成武器交付会威胁到欧洲地区十分脆弱的和平？

赵立坚：我不知道你的问题是什么意思。美国向欧洲、台湾地区出售武器，你们关心过损害地区和平稳定了吗？中国向塞尔维亚出售一些常规军事物资，难道就会有损地区和平与稳定了吗？

(责编：崔译戈、吴成良)