新华社华盛顿4月10日电 “铭记英雄—纪念飞虎队80周年及二战时期美国援华空军历史图片展”9日在美国国家航空航天博物馆开幕。中国驻美大使秦刚出席开幕式并发表演讲。美国前军官、飞虎队老兵以及后代等100余名美各界人士出席活动。

秦刚在讲话中说，飞虎队的故事传颂的是中美并肩抗战的壮举。飞虎队与中国军民一道，为正义事业而战，为人类命运抗争，在中国抗日战争的胜利旗帜上，永远记录着他们的勇敢和牺牲；飞虎队的故事浓缩的是中美守望相助的情义。一旦发现有落难的美军飞行员，中国老百姓就会不惜代价，全力救助。飞虎队的故事里铭刻着中国人民感恩重义的精神品格；飞虎队的故事承载的是中美历久弥新的友谊。战争的硝烟早已散去，但飞虎队的故事却在一代代人的传承中愈加鲜活。“飞虎队”已经熔铸成两国的共同记忆，成为中美友好事业中永远闪亮的灯塔，成为彪炳中美关系史册、代代相传的佳话。

秦刚强调，今天，中美早已利益交融，但中美关系却面临着前所未有的挑战。中美是冲突对抗还是和平共处，是零和博弈还是合作共赢，这是世纪之问。身处无数人用鲜血和牺牲换来的和平年代，我们唯一正确的选择就是相互尊重，和平共处，合作共赢。我们需要去书写更多像飞虎队一样的合作故事，为两国人民创造福祉，为世界带来和平与繁荣。

两位飞虎队老兵回忆了当年与中国人民并肩作战的经历，表示图片展将加深美国人民对这段历史的了解，从而更加认识到美中合作的重要性，希望更多年轻人将飞虎队的精神传承下去。

此次图片展由美中航空遗产基金会、美华友好协会、美国亚太裔公共事务协会联合主办，中国驻美大使馆协办。

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