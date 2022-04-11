新华社巴黎4月11日电 根据法国媒体10日晚公布的出口民调结果，在当天举行的法国总统选举首轮投票中，代表“中间派”的现任总统马克龙和极右翼政党“国民联盟”候选人勒庞得票领先，将进入第二轮投票。

马克龙能否连任是本次大选的主要看点，一方面因应对新冠疫情和乌克兰危机的“聚旗效应”而支持率上升，另一方面又因极右翼势力的崛起而存在变数。

“马克龙对决勒庞”将重现

据法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的最新统计数据报道，马克龙的得票率为28.2%，勒庞的得票率为23.4%。法国将重现2017年总统选举马克龙对决勒庞的局面。此外，传统左右翼大党均铩羽而归，也反映出法国政治生态变化。

法国总统选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票居前两位的候选人参加第二轮角逐。第二轮投票将于4月24日举行。2017年5月，马克龙在总统选举第二轮投票中击败勒庞，当选法国总统。

法国巴黎政治学院教授多米尼克·雷尼认为，在新冠疫情和俄乌冲突的冲击下，法国人看到了国家的巨大脆弱性，也许与2017年相似的场景会重现，但实际情况完全不同，因为民众“既可能会因相同对决的重现而感到厌倦，也可能因为没有选择而感到愤怒”。

新冠疫情和俄乌冲突影响选情

马克龙上台以来因提高燃油税引发“黄马甲”运动，因强推退休制度改革引发全国罢工，其民意支持率一度跌至23%的历史低点。但随着近来法国新冠疫情逐步缓解，去年法国实现了经济增长7%的“好成绩”，加上马克龙在乌克兰危机期间作为欧盟轮值主席国领导人积极斡旋，其支持率一度反弹至超过30%。

法国民调机构益普索负责人让-菲利普·迪布吕勒认为，因为“危机总统”身份所产生的“聚旗效应”，应对疫情和乌克兰危机都成为马克龙的加分项。

不过，法国舆论认为，马克龙在上次大选中以经济自由化、开放精神和欧洲一体化等主张获胜，但他在执政期间的改革未能从根本上解决法国政治、经济、社会存在的诸多问题，这些问题在新冠疫情和俄乌冲突的双重冲击下变得更加复杂。极右翼候选人支持率的上升和高弃投率，是法国民众对政治不满的表现。

其中，俄乌冲突造成能源价格飙升和原材料短缺，将法国经济带入以高通胀和低增长为标志的时期，因此购买力成为大选期间民众最关心的话题。（记者：孙鑫晶、徐永春、唐霁、高静；剪辑：孙硕；编辑：孙浩、刁泽）

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