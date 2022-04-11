新华社北京4月11日电 俄罗斯政府10日宣布将增加储备基金确保经济稳定。乌克兰总统泽连斯基表示，乌方绝不能失去外交解决冲突的机会，但乌方的条件必须得到满足。奥地利总理内哈默10日说，他将于11日访问俄罗斯首都莫斯科，并与俄罗斯总统普京举行会晤。内哈默将成为俄乌冲突以来第一位访问俄罗斯并与普京会晤的欧盟国家领导人。

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@俄罗斯

俄罗斯政府10日宣布，俄政府储备基金将增加2734亿卢布（约合220亿元人民币）用于确保外部制裁条件下的经济稳定。此次增加的俄储备基金中的2716亿卢布（约合218.7亿元人民币）是今年第一季度获得的额外油气收入。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日通报说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军127架战机、98架直升机、436架无人机、234套防空导弹系统、2052辆坦克及装甲车辆、232台多管火箭炮、894门野战火炮和迫击炮、1975辆特种军用车辆。俄国防部当天发布的一段视频显示，俄黑海舰队一艘护卫舰从黑海水域向乌军事基础设施发射了4枚“口径”巡航导弹。

@乌克兰

乌克兰总统泽连斯基10日发布接受美国媒体采访的视频。他在视频中表示，乌方绝不能失去外交解决冲突的机会，但乌方的条件必须得到满足。乌克兰人民将接受和平，希望按照乌方的条件结束这场战争。

乌克兰武装部队总参谋部10日说，俄军正增派兵力试图突破乌军在哈尔科夫州东南部城市伊久姆的防御体系并全面控制马里乌波尔。此外，俄军正加强在尼古拉耶夫州方向的防御阵地。截至10日，俄军在对乌作战中损失人员1.93万人。由于装备和人员损失严重，俄军在哈尔科夫、赫尔松和扎波罗热等地俄军控制地区设立了军事医院和修理厂。

乌克兰第一副总理、经济部长斯韦丽坚科9日宣布，乌方“完全停止”与俄方的贸易，禁止进口所有俄罗斯商品。

@奥地利

据报道，奥总理内哈默将于10日晚从奥地利首都维也纳启程，经土耳其前往莫斯科，并于11日与普京举行会晤。内哈默9日曾访问乌克兰首都基辅，并会晤泽连斯基。

内哈默10日在接受媒体采访时说，他主动提出访问俄罗斯，以促进俄罗斯和乌克兰展开对话并停火。他已就此次莫斯科之行与欧盟委员会主席冯德莱恩、德国总理朔尔茨和土耳其总统埃尔多安进行了磋商，并通报泽连斯基。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫10日向媒体证实，普京将于11日在克里姆林宫会晤内哈默。（记者：胡晓光 陈嫱 李东旭 李铭 耿鹏宇 于涛 陈立希）

(责编：贾文婷、杨牧)