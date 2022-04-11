新华社墨西哥城4月10日电 综述：拉美多国放宽防疫政策 专家呼吁警惕反弹风险

新华社记者廖思维

近期，拉美多国单日新增新冠确诊病例和死亡病例持续减少，疫情有所缓和，墨西哥、古巴、巴拿马等国放宽疫情防控政策。但专家警告，过早放松防疫政策可能加剧疫情反弹风险。

墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利近日表示，该国第四波新冠疫情已持续缓解，现有活跃病例数比重很低。由于感染率下降，首都墨西哥城政府已于4月初取消防疫限制，开放各类经济、体育和文化活动，不再强制要求民众在户外戴口罩。

古巴公共卫生部4日宣布，从6日起放宽入境防疫措施，取消旅客入境时须出示新冠疫苗接种证书及核酸检测阴性结果的要求，但会在港口和机场随机对入境旅客进行核酸检测，检测结果呈阳性的旅客将按照规定入院治疗。古巴公共卫生部全国流行病学部门负责人杜兰近日对媒体表示：“考虑到我国极高的疫苗接种率，我们决定放宽防疫措施。”截至10日，古巴约1120万人口中有990万人已完成新冠疫苗全程接种，超过640万人接种了加强针。

截至10日的过去7天中，古巴新增新冠确诊病例总数从此前一周报告的5364例降至4290例。哈瓦那大学数学与计算学院院长劳尔·吉诺瓦特近日在疫情防控例会上分析认为，目前古巴新冠疫情趋于稳定的趋势较明显，预计疫情将保持稳定。

4月初，巴拿马政府宣布不再强制要求在户外戴口罩，并认为，当前流行的主要新冠毒株奥密克戎导致重症率相对较低，加之国内接种两剂新冠疫苗人群的比例已超过70%，因此暂不会颁布新防疫措施。巴拿马政府公布的疫情数据显示，最近一周内，该国平均单日新增确诊病例已从今年1月高峰期的1万例以上降至300例左右。

阿根廷卫生部10日公布疫情数据显示，该国单日新增确诊病例数自1月中旬以来呈下降趋势，已从高峰期的超过13万例降至400多例；完成全程疫苗接种的人群占总人口比重超过80%。鉴于疫情趋缓态势，阿根廷政府从近日起不再实行两米社交距离的建议，并取消在相关应用程序上申报身体症状的强制要求。

泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安6日对拉美部分国家放宽防疫政策表达担忧。艾蒂安表示，虽然美洲大部分地区新增病例数减少，但北美洲以及加勒比地区部分国家新增感染数仍然较多。同时，由于全美洲还有约2.4亿人未接种过疫苗，疫苗接种鸿沟将使该地区在下一波疫情发生时处于危险之中。她敦促各国不应忽视疫情加剧的风险，继续做好疫情监测，防患于未然。

根据斯塔蒂斯塔调查公司公布的数据，截至4月3日，拉美和加勒比地区累计确诊新冠病例6705万例，其中巴西、阿根廷和哥伦比亚受疫情影响最为严重。（参与记者：苏津、林朝晖、吴昊）

(责编：贾文婷、徐祥丽)