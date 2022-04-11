人民网 李洁莹

克里斯 ·费里是加拿大滑铁卢大学数学物理学博士，他目前是澳大利亚悉尼科技大学量子物理学教授，四个孩子的爸爸。同时，克里斯也是一位儿童读物作家，目前已出版100多本科学与技术的儿童书籍，其中包括《宝宝的量子物理学》《红袋鼠物理千千问》等科普丛书，全球图书销量达400万册，被亚马逊誉为全球最畅销儿童科普读物作家。

除了出版图书，克里斯还于2017年推出了《给孩子的物理学启蒙课》，受到中国家长的极大欢迎，这套课几乎成了“科学启蒙课”的代名词。2020年，为帮助孩子们度过疫情封锁，也为培养孩子们用科学的态度来认识这个巨变的世界，克里斯又创办了“Dr Chris Steam Lab”，以线上手工和实验等寓教于乐的形式教孩子们学科学，深受美国、澳大利亚等地孩子的欢迎。

“有超过500万的孩子读过我的书或看过我的视频，因为它们已经被翻译成比我知道的还要多的国家语言。我能够帮助和触动这么多的人，令我兴奋。我还被告知，有位日本高中英语教师用我的书籍来教授英语，这让我受宠若惊＂，克里斯对人民网记者说。

科学意识应从幼儿开始培养

与生俱来的好奇心，可以让每一个孩子成为小科学家。“科学家是基于他们的好奇心来探索事物的人。因此，当他们想弄清楚一些事情时，他们就会走出去，与这个世界互动。而这正是儿童所做的。如果你观察孩子，他们总是触摸事物，看看它们的模样如何，气味如何，并试图改变它们，这使他们成为自然科学家” ，克里斯说。 克里斯年幼时就是一个例子，“我喜欢上学，但我也喜欢在外面玩，到树林里去玩，用棍子戳东西，打破东西，制作东西”。

成为科学家往往需要掌握很多深奥的知识内容，因此如何引导儿童对科学的好奇心，做好科学启蒙教育，父母扮演着非常重要的角色。克里斯认为“作为家长，我们最不应该做的一件事就是，强迫小孩做他们不喜欢的事情，因为那将会成为让他们真正开始尝试逃避的导火索。如果他们被强迫着做事情，他们就不会喜欢上这件事，甚至可能单纯因为他们想反抗权威”。克里斯已经是4个小孩的父亲，在教育过程中，他会引导他的小孩自主选择想要完成的事情以支撑他们对外界的好奇心，同时他也会设置一些界限，例如每天看八个小时的电视是不被允许的，“我习惯给予我的小孩自由让他们去探索他们的好奇心。”

儿童科学乐园的建造者

科学的世界充满神奇，但又深奥且抽象。为孩童搭建一个通往科学世界的桥梁，甚至建造一个属于孩子们的科学乐园，让孩子们从小培养理解和鉴赏科学的兴趣和素质，是克里斯的梦想。

目前，除了图书、视频课、在线课之外，克里斯博士时常举办公益性的线上读书会，邀请他的小读者们在线读书，并回答孩子们的任何科学问题。未来，克里斯还想推出 Steamverse虚拟科学乐园，让孩子们能够在虚拟世界参与各种科学实验，感受科学的神奇，体验科学的乐趣。

孩子们的科学乐园，不是一个两个科学家可以完成的任务。克里斯也希望整个社会都能够重视孩子们的科普教育，参与到儿童科普教育的伟大事业中来。

“不像音乐，你可以在专业领域进行学术类的沟通，也可以在不具备乐理知识的情况下在音乐厅欣赏音乐。在科学世界里，科学家们之间的交流会用只有他们才能懂得学术语言沟通，这是普通人无法理解的。因此我想为人们创造一条理解科学的途径。这样你可以选择成为专家，也可以单纯欣赏科学。当你有了科学的鉴赏能力，你将会知道有专家正在用科学协助世界变的更好，你与科学家之间的桥梁也将因此搭建起来。＂

为孩子打开量子世界的第一人

克里斯本身是一个量子物理学家，在悉尼科技大学量子计算研究所从事最前沿的量子计算理论研究。但是基于对科普教育的热情，克里斯于2014年创作了他的成名作《给宝宝的量子力学》，并受到了脸书创始人扎克伯格的推荐。克里斯也因此被视为第一个给孩子们介绍量子科学的科普作家。

采访的最后，克里斯也对正处于发展迅速的量子技术发表了看法。克里斯说，近年来全球在量子力学研究方面取得了许多里程碑式的成就，这其中包括中国“墨子号”量子实验卫星、“九章”量子计算原型机等。“量子技术的发展需要综合性的联动，中国各方共同努力已经使中国在量子计算领域领先于其他国家。中国已建立了量子通信网络、小型量子计算机和量子卫星，进展非常迅速。这是通过工程师和科学家团体的共同努力以及政府和人民的支持才得以实现的。”

(责编：王禹蘅、常红)