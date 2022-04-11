人民网东京4月11日电 （孙璐、吴颖）作为“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周活动的一环，中国驻大阪总领馆7日连线新疆维吾尔自治区文化和旅游厅，举办“我身边的新疆”体验开放日活动。中国驻大阪旅游办事处主任石泽毅、曾前往新疆150余次的日本友人小岛康誉、在日疆籍侨胞、报名参加“新冠肺炎疫情后访疆”活动的日本民众代表及总领馆馆员等约28人参加活动。

中国驻大阪总领馆7日连线新疆维吾尔自治区文化和旅游厅，举办“我身边的新疆”体验开放日活动。中国驻大阪总领馆供图

“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周日本专场于3月25日至4月10日以线上线下相结合的方式开展，而此次文旅周的重要契机则是中国驻大阪总领馆于2021年推出的“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”活动。该活动自推出后，在中日之间引起了广泛关注，累计获得1028名日本民众报名。中国驻大阪总领事薛剑在新疆文旅周启动仪式和开放日的致辞中多次表示，日本民众对疫情后赴新疆旅游的踊跃报名，让他感受到了大家对认识真实新疆的殷切期待。新疆文旅周正是疫情背景下了解新疆、体验新疆、感知新疆的绝好机会。期待大家通过这次活动加深对新疆的认识和了解，在疫情后将积蓄已久的热情化为跨洋旅行的动力，亲自前往新疆，吃新疆美食，交新疆朋友，用亲身经历讲述最真实最地道的新疆故事，成为传播中日友好的民间使者。

只要到新疆来看一次，很多谣言就不攻自破了

“我热爱新疆，这里是我的第二故乡，我永远是新疆人民的好朋友。有一天我死后，我希望将骨灰埋葬在塔克拉玛干大沙漠中，继续守护新疆的文明，守护新疆的文化遗产。”小岛康誉是新疆维吾尔自治区人民政府文化顾问，被称为“一个感动全新疆的日本人”。

在活动启动仪式上，小岛康誉向少数民族舞蹈老师学习新疆舞蹈。视频截图

小岛康誉接受人民网专访时表示十分赞许此次活动的创举性。他指出，日本社会中流传着一些涉疆的不实消息，有些消息甚至是连新疆都没有去过的人发布出来的，他们信口开河，让民众无法判断真假。他希望以后更多的日本人去新疆旅游，用自己的双眼去发现一个真实、美丽的新疆。他十分认可中国驻大阪总领馆在发布的信息中所呼吁的：“请来新疆，亲眼见，亲耳听，用心感受。”小岛说，当代新疆经历了翻天覆地的变化与发展，对于欧美媒体散布的谣言，只要到新疆去看一次，很多谣言就不攻自破了。他希望日本民众亲临新疆，并将所见所感传递给身边的人。

小岛康誉出版的众多介绍新疆的系列图书。人民网 吴颖摄

自1982年第一次去新疆以来，小岛访问新疆150多次。他曾在中、日、英版的《中国新疆36年国际合作实录》序言中写道，“相互理解十分困难，因此才需要为相互理解而努力，我认为作为其中一环的国际合作意义深远。”小岛不仅出版书籍，还通过演讲、电视节目介绍新疆。他对人民网记者说，疫情发生以来，自己已经2年多没去新疆了，新疆面积广阔、自然环境优美，百姓淳朴、热情、好客。待条件许可时，他计划继续访问新疆，实践与新疆多民族的国际合作，为促进两国民众互相理解奉上微薄之力。

一定要前往新疆旅游，亲眼看到真正的新疆

“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”消息发布后，《东京体育》、TBS电视台等日媒对活动进行了报道，社交媒体上“新疆旅行”成为了话题。新闻评论区内，满满是日本网友对于这次新疆旅行的期待。他们或是表达了对疫情后赴新疆旅行的期盼：“真好啊！我好想去新疆！” 、“我不仅想去新疆，也想去北京上海走走看看，想去的地方实在太多了！”、“疫情结束后，我想去中国玩，想去新疆玩”，或是对西方媒体发布涉疆谎言提出了疑问：“如果全世界的人都去新疆旅行，那么西方的谎言终有一天会被全部揭穿”。

中国驻大阪总领馆在官网和社交媒体上发布题为“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”信息。网络截图

日本网友们在社交媒体上留言期待去新疆旅行，并对西方媒体涉疆谎言进行驳斥。网络截图

日本网友们在社交媒体上留言期待去新疆旅行，并对西方媒体涉疆谎言进行驳斥。网络截图

中国驻大阪总领馆播放的“互动征集”视频集锦截图。中国驻大阪总领馆供图

“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周活动上，现场播放了中国驻大阪总领馆向日本民众发起的“互动征集”视频集锦，视频中许多日本民众描述了他们心目中的新疆和与新疆有关的故事，同时表达了对赴新疆旅游的热切期待。

日本漫画家制作主题漫画，让民众了解新疆真实面貌

据悉，最近几年已有来自100多个国家和地区的超过1000名外交官、记者进入新疆。为了让普通日本民众提前了解新疆，中国驻大阪总领馆建议民众可以先通过《亮仔带你看真实新疆》系列漫画感受新疆。2021年底，中国驻大阪总领馆在线举办了《亮仔带你看真实新疆》系列漫画首发会，公开了与日本旅华漫画家“亮仔”团队联合制作的第一批新疆主题四格漫画，并通过直播形式面向中日两国民众现场连线了漫画中的原型场景和人物。中国驻大阪总领事薛剑期待这组漫画成为日本朋友重新客观认识大美新疆的一小步，了解新疆社会的真实面貌，聆听新疆人民的真正心声。

《亮仔带你看真实新疆》系列漫画截图。中国驻大阪总领馆供图

“亮仔”和团队主创人员李晓京表示，希望日本民众通过这次的新疆主题漫画了解新疆，推动中日民间友好感情的发展。“每次造访新疆的最大感触就是外国媒体对新疆的报道与实际情况相去甚远。我的朋友也到访过新疆，结交到包括维吾尔族、哈萨克族等在内的许多少数民族的朋友”，一位在新疆设有公司并曾多次访疆的日本读者分享了阅读漫画和访疆的感受。他表示，他们眼中看到的是汉族与少数民族相处融洽，感觉不到外国媒体所渲染的紧张关系。

(责编：王禹蘅、常红)