新华社北京4月11日电 韩国当选总统尹锡悦10日提名新政府8个部门长官人选，加上先前公布的国务总理人选韩德洙，新内阁已初见雏形。其中，经济副总理兼企划财政部长官人选秋庆镐广受关注，他将面临抑制通货膨胀、对抗经济下行压力等难题。

尹锡悦当天在位于首尔的总统职务交接委员会办公室公布新内阁部分人选名单。除秋庆镐，他还提名李钟燮为国防部长官、李昌洋为产业通商资源部长官、元喜龙为国土交通部长官、李宗昊为科学信息通信部长官、郑镐永为保健福祉部长官、朴普均为文化体育观光部长官、金贤淑为女性家庭部长官。

根据韩国相关法律，新内阁人选需通过国会人事听证。韩联社报道，预期尹锡悦将在一周内公布其他部门长官人选。

新获提名的8人中，秋庆镐最受外界关注。他现年62岁，是尹锡悦所属的国民力量党议员，有30多年从政经验。前总统李明博执政时期，他曾任总统府青瓦台经济秘书；前总统朴槿惠执政期间，他先后担任企划财政部第一次官（副部长）和国务调整室室长两项要职。

按韩国媒体说法，秋庆镐被认为是朴槿惠政府“经济改革三年规划”的主要设计者。

秋庆镐获得提名后在记者会上说：“韩国当前经济形势极其严峻，内部和外部环境都不利。新政府的首要任务是稳定物价、保障民生。”

作为亚洲第四大经济体，韩国近期经济下行和通胀压力持续增加。政府一项最新统计数据显示，韩国3月消费者价格指数同比上涨4.1%，涨幅创10年多来新高。

尹锡悦表示，秋庆镐精通经济，又在政府中担任过多项要职，期待他能在各部门之间协调政策，促进经济发展。

尹锡悦在记者会上同时宣布，他将在12日前往东南部城市大邱拜访朴槿惠。尹锡悦曾主持调查朴槿惠“亲信干政”案，后者最终遭弹劾罢免。去年12月，朴槿惠获得特赦，并于上月返回故乡大邱定居。

尹锡悦近期多次向朴槿惠发出和解信号，表示愿与这名前总统会面。两人能否在这次会面中化解积怨备受关注。韩国媒体猜测，尹锡悦此行期间可能会邀请朴槿惠出席定于5月10日举行的总统就职仪式。（张旌）

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