人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

联合国粮农组织公布报告称食品和农产品价格指数创历史新高

2022年04月11日13:21 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马4月11日电 （记者孔歌）联合国粮农组织下调了2021/22年度全球谷物贸易量和消费量预报数。粮农组织8日公布的《谷物供求简报》指出，受冲突影响，俄乌两国小麦和玉米的出口预期下降。价格升高、进口减少、需求放缓等增加了谷物市场的不确定性。

粮农组织预计，乌克兰2022 年小麦产量将低于五年平均水平。欧盟大部地区虽面临有利条件，但西南地区持续降雨短缺可能会抑制单产。在播种面积可能小幅下降的同步影响下，预计2022年欧盟小麦总产量将同比下降至1.34亿吨。北美方面，价格引发的加拿大和美国播种面积扩大支撑增产预期。

《简报》称，阿根廷和巴西的粗粮产量前景依然向好，预计2022年两国的玉米收成高于平均水平。尽管干旱抑制了巴西玉米非主产季产量，但刚刚播种的主要玉米品种的高产量将支持该国今年创下1.12亿吨的产量纪录。粮农组织指出，受全球供应量减少和价格高企等影响，多国下调其国内玉米消费量，但预计2021/22年度的玉米消费量仍较2020/21年度增长2.0%。

此外，粮农组织8日公布的食品价格指数和农产品价格指数报告显示，2022 年3 月食品价格指数平均为159.3点，环比上涨12.6%，为1990年设立该指数以来的最高水平。与此同时，植物油、谷物和肉类价格指数也创下历史新高，食糖和乳制品的价格指数亦显著上涨。报告指出，国际粗粮价格3月环比上涨20.4%，玉米、大麦和高粱价格均攀升至历史高位。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部