人民网罗马4月11日电 （记者孔歌）联合国粮农组织下调了2021/22年度全球谷物贸易量和消费量预报数。粮农组织8日公布的《谷物供求简报》指出，受冲突影响，俄乌两国小麦和玉米的出口预期下降。价格升高、进口减少、需求放缓等增加了谷物市场的不确定性。

粮农组织预计，乌克兰2022 年小麦产量将低于五年平均水平。欧盟大部地区虽面临有利条件，但西南地区持续降雨短缺可能会抑制单产。在播种面积可能小幅下降的同步影响下，预计2022年欧盟小麦总产量将同比下降至1.34亿吨。北美方面，价格引发的加拿大和美国播种面积扩大支撑增产预期。

《简报》称，阿根廷和巴西的粗粮产量前景依然向好，预计2022年两国的玉米收成高于平均水平。尽管干旱抑制了巴西玉米非主产季产量，但刚刚播种的主要玉米品种的高产量将支持该国今年创下1.12亿吨的产量纪录。粮农组织指出，受全球供应量减少和价格高企等影响，多国下调其国内玉米消费量，但预计2021/22年度的玉米消费量仍较2020/21年度增长2.0%。

此外，粮农组织8日公布的食品价格指数和农产品价格指数报告显示，2022 年3 月食品价格指数平均为159.3点，环比上涨12.6%，为1990年设立该指数以来的最高水平。与此同时，植物油、谷物和肉类价格指数也创下历史新高，食糖和乳制品的价格指数亦显著上涨。报告指出，国际粗粮价格3月环比上涨20.4%，玉米、大麦和高粱价格均攀升至历史高位。

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