新华社伦敦4月10日电 专访：“欧洲政客与科学家正在抗击新冠的战斗中分道扬镳”——访英国知名传染病免疫学家丹尼·奥尔特曼

新华社记者郭爽

“科学、数据和政策之间的联系已经变得牵强附会……欧洲政客与科学家正在抗击新冠的战斗中分道扬镳。”英国知名传染病免疫学家丹尼·奥尔特曼日前在接受新华社记者专访时说。

目前，欧洲地区疫情数据不容乐观，一些国家医疗系统正承受较大压力，但与此同时，多个国家选择“躺平”抗疫。英国帝国理工学院教授奥尔特曼说：“整个欧洲的感觉是，科学家们认为政客们已经朝着一个不同的方向前进。”

如今英国已全面解除新冠防疫限制措施。该国政府2月宣布“与新冠共存”计划，在法律意义上全面解除所有新冠限制措施，并从4月1日起不再为大多数民众提供免费的新冠病毒检测。

对此奥尔特曼认为：“‘与新冠共存’就像政策办公室的公关行话，与现代医学格格不入。我们从不会告诉人们，他们只需要学会与艾滋病病毒、肺结核或疟疾共存。”

奥尔特曼说，奥密克戎亚型毒株BA.2正在英国快速传播，政府全面取消了防疫限制措施。“政策变化让人们感到困惑，被告知大流行已经‘结束’，但医院、学校和企业发现，十分之一的人在生病，真的很难正常运转。”

奥尔特曼指出，鉴于目前的高新冠感染水平和医护人员高病假率，无论是对新冠病人的护理，还是在处理过去两年积压的工作方面，英国医疗系统已运转艰难。

英国国家统计局最新公布的数据显示，截至4月2日的一周内，英国估计有近490万人感染新冠病毒，持续保持高位，其中英格兰地区约每13人中就有1人感染新冠，依旧处于有记录以来最高水平。由于检测不完全等原因，英国国家统计局公布的只是估计数据。这一数据被普遍认为是反映英国新冠疫情的较可靠指标。

英国卫生安全局最新发布的分析报告显示，奥密克戎亚型毒株BA.2已成为英国主要流行毒株，该国还报告了600多例奥密克戎亚型毒株BA.1和BA.2的重组毒株XE的感染病例。

对于一些政客认为新冠病毒和流感病毒相似的观点，奥尔特曼认为，就现阶段而言，新冠病毒仍然是一种无法忍受的“猖獗”病毒，会导致反复感染，导致人们无法上学、上班，导致大量超额死亡。

“随着每一种变异毒株的特性、传播力、免疫逃逸和病理学的改变，新冠疫情实际上已经发生了变化。”奥尔特曼说，希望看到欧洲“回归更务实、以数据为主导的”抗疫政策。

“你不能通过忽略病毒来假装它不存在。”奥尔特曼强调。

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