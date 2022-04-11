新华社华盛顿4月10日电（记者熊茂伶）世界银行10日发布报告说，俄乌冲突及西方对俄制裁令欧洲和中亚地区的新兴市场和发展中国家经济遭受重击，预计今年乌克兰经济将萎缩45.1%，俄罗斯经济将萎缩11.2%。

世行当天发布的欧洲和中亚地区经济形势更新报告显示，在新冠疫情持续影响下，俄乌冲突加剧了经济冲击，预计今年欧亚地区新兴市场和发展中国家经济将萎缩4.1%。而在冲突爆发前，该地区经济预计增长3%。这次经济萎缩将是2020年疫情引发的萎缩规模的两倍。

报告说，乌克兰经济的萎缩程度取决于冲突持续的时间和强度。而受空前制裁影响，俄罗斯经济已经陷入严重衰退。此外，白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦和塔吉克斯坦预计今年也将陷入衰退。由于冲突的溢出效应、欧元区低于预期的增长以及大宗商品、贸易和融资冲击，欧亚地区所有经济体的增长预期都被下调。

报告还指出，俄乌冲突加剧了外界对世界经济急剧放缓、通货膨胀与债务以及贫困水平飙升的担忧。

世行认为，冲突引发严重人道主义危机，这可能是冲突最持久的影响之一。世行正在制定向乌克兰邻国提供支持的方案，以满足乌克兰平民涌入带来的资金需求。

自俄乌冲突以来，世行已动用9.25亿美元紧急融资，为乌克兰提供支持。

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