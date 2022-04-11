新华社布鲁塞尔4月11日电 综述：欧洲“倒春寒”影响农业加剧能源短缺

新华社记者潘革平 陈晨 王湘江

进入4月以来，西欧国家遭遇“倒春寒”，部分地区出现百年难遇的低温。寒潮给农业生产造成威胁，同时也加剧了能源供应紧张态势。

据报道，来自北极的冷空气席卷荷兰大部分地区，4月1日荷兰东南部林堡省马斯特里赫特最高气温仅为1.8摄氏度，创下荷兰全国自1901年以来的同期最低纪录。4月1日，比利时布鲁塞尔于克勒气象观测站测到的最低气温为2.7摄氏度，创下1892年以来同期低温纪录。

法国气象局报告，4月3日到4日夜间，是75年来法国4月份最冷的夜晚，霜冻影响了全国90%以上的地区。其中，东北部马恩省穆尔默隆为零下9.3摄氏度，安德尔省、莫尔比昂省等地均打破本地区有史以来4月份低温纪录。

果农忧心忡忡

法国全国农业经营者工会联合会主席朗贝尔说，霜冻对作物造成损害，后果严重。法国全国果农联合会秘书长巴尔比耶说，这次霜冻天气让果农们非常担心。法国全国苹果和梨协会主席索维特说，去年法国也经历“倒春寒”，但是今年的霜冻天气比去年降温幅度更大。

法国总理府说，降温带来的潜在损失可能非常大，特别是对桃、李、杏、樱桃等核果类水果生产者。法国总理卡斯泰5日承诺，将向农户提供2000万欧元紧急援助，并启用“国家农业灾害基金”。

虽然业内人士对政府援助表示欣慰，但也有不少人持怀疑态度。塔恩-加龙省农业商会主席阿兰·伊奇说：“估计这次援助可能要到今年年底才能到位。很多农户最近才收到去年春季发放的援助。”

伊奇估计，该省核果种植园的损失肯定比去年严重，预计约80%的损失是由霜冻造成。

比利时一些地区遭遇风雪天气，这给葡萄种植者带来烦恼。一些葡萄树已经开始发芽，乍现的“倒春寒”恐怕冻伤这些嫩芽。在一些葡萄园，人们想方设法保护作物，包括安装价值3500欧元的红外发光装置，适当提高作物生长环境的温度，必要时还会采用巨型鼓风机。

能源短缺“雪上加霜”

荷兰媒体报道说，降雪、寒潮、霜冻接踵而至，不仅“让果农彻夜难眠”，更让正在遭受通胀飙升和能源危机双重影响的普通民众生活雪上加霜。荷兰统计局7日发布的数据显示，该国3月份通胀率高达9.7%，创下自1976年以来的最高纪录。

分析人士认为，高昂的电价和天然气价格已经开始转嫁到普通消费者身上，未来这些价格还会进一步走高，家庭支出压力将进一步增加。

为应对能源短缺，荷兰政府近日发起节约能源运动，表示要降低荷兰各地大约200座政府大楼恒温器的温度，提供补贴、减税等补偿性措施，同时呼吁民众减少能源消耗，降低家里取暖设备的温度。

4月7日，比利时政府正式向民众发出节能倡议，包括将暖气调低一度、建议使用微波炉加热食物等实用技巧，鼓励公民节约能源。

由于电力采暖在法国居民供暖中占较大比重，春季气温骤降导致电力消费急剧增加。为避免出现断电，法国输电网公司在本次寒潮天气来临前呼吁民众和企业减少用电。

(责编：贾文婷、徐祥丽)