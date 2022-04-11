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以色列在约旦河西岸军事行动升级 多名巴勒斯坦人被打死打伤

2022年04月11日10:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据巴勒斯坦媒体报道，以色列对约旦河西岸地区的军事行动不断升级，十多名巴勒斯坦人死伤，巴勒斯坦抵抗组织宣布处于全面戒备状态抗击以军侵略。巴勒斯坦总统府警告称局势将可能失控。

巴勒斯坦《天天报》报道说，4月7日晚间特拉维夫街头发生枪击战，3名以色列人死亡，以色列政府以追捕凶手为由，对约旦河西岸发起了大规模军事行动，在10日的军事行动中1名巴勒斯坦青年被打死，15名巴勒斯坦被人打伤，其中有1名妇女。巴勒斯坦“祖国大地网”称，10日以军在杰宁市的搜捕行动中，以军怀疑1名有6个孩子的妇女参与了4月7日晚间的行动，开枪将其打死：在希伯伦市，另一名巴勒斯坦妇女也被以军打死。目前以军的侵略行动在不断升级。

报道称，巴勒斯坦“阿克萨烈士旅”、“卡萨姆旅”和“圣城旅”11日凌晨在杰宁市发表联合声明说，鉴于以军的侵略行径，我们的全部武装力量已处于高度戒备状态，以击退以军在杰宁地区行动。

据巴勒斯坦通讯社报道，巴勒斯坦总统府发言人纳比尔10日发表声明警告说，以色列总理贝内特要求以色列军队不受限制的行动，在约旦河西岸大肆侵略和杀戮，这将把事情推向无法控制的局面。（安国章）

(责编：王禹蘅、常红)

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