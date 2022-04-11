新华社伦敦4月10日电（记者杜鹃 许凤）第三届英国大学生社会公益与商务创新中文大赛10日在线上举行。

本届比赛共有来自全英10所大学的14名选手进入决赛，参赛作品涉及中英交流中社会公益与商务创新的多个题材。评审团从语音声调、语言质量、内容结构、原创性和问答应对等方面对选手进行评判。比赛中，有选手为“国潮风”影响下中国化妆品品牌的国际化发展道路支招，有选手介绍助力老年人、留守儿童等公益性质的手机软件和微信小程序，还有参赛选手围绕“绿色、低碳、创新”主题进行演讲。

英国南安普敦大学计算机系学生马捷·波鲁博维奇（中文名马杰）凭借作品《饮水思源》获得第一名。他的商务创新点子是设计和推广可以满足多功能需求的便携式组合水杯，容易清洗且更环保。他在获奖感言中说，这是比赛，但更是切磋学习的机会，有助于提高中文水平。

上届比赛第一名得主、伦敦大学毕业生凯瑟琳·韦伯说，她参赛时介绍的“环保游”手机软件方案目前已经进入项目实施阶段。她认为，这项比赛可以促进选手们提高中文水平、加深对中国的理解，同时为选手取得更大成就提供宝贵机会。

作为“汉语桥”大学生中文比赛全英大区赛的姊妹篇, 英国大学生社会公益与商务创新中文大赛是全英中文教学的知名品牌，由中国教育部中外语言交流合作中心英国代表处和英国汉语考试委员会主办，旨在促进英国高校商务中文教学，激发英国大学生商务创新的潜力并推动对社会公益事业的关注、参与和责任。

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