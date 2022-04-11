汪平

原标题：中企向埃塞俄比亚贫困学生捐赠一批教育用品

新华社亚的斯亚贝巴4月10日电（记者汪平）中国土木埃塞俄比亚工程有限公司9日向埃塞首都亚的斯亚贝巴的一所小学贫困儿童捐赠一批教育用品。

据悉，此次中方捐赠的教育用品包括铅笔、笔记本和书包等学习用品，以及乒乓球桌和乒乓球等体育用品，捐赠对象是科塔里小学的100名贫困学生。

亚的斯亚贝巴市教育局副局长阿德马苏·德查萨在捐赠仪式上说，中国政府和人民对于埃塞发展给予很大支持，尤其是在教育方面的援助展现两国之间深厚友谊，希望这种支持继续下去，以促进埃塞的教育平等和教育质量提高。

中国土木埃塞俄比亚工程有限公司总经理郭重凤表示，教育对于一个国家的发展至关重要，中土对于埃塞教育的支持是践行“一带一路”倡议、共享发展成果的体现。

科塔里小学校长阿谢纳菲·翁迪穆对新华社记者说，感谢中方的捐赠，这不仅将对学生未来的学习起到重要推动作用，而且有助于这些贫穷学生树立自信。

“中国人的善行激励我们走向成功，等长大后我也要去帮助处境艰难的学生。”科塔里小学六年级学生雅各布·基罗斯对记者说。

(责编：贾文婷、徐祥丽)