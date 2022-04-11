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美国多地周末发生严重枪击事件

2022年04月11日10:36 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月10日电（记者孙丁）美国多地周末发生严重枪击事件，累计造成数十人死伤。

　　艾奥瓦州锡达拉皮兹市警方通报说，当地一家夜店10日凌晨传出枪声，警察抵达现场后发现2人死亡、10人受伤，目前尚未有嫌疑人被逮捕。

　　另据美国媒体报道，伊利诺伊州埃尔金市10日凌晨一场聚会上发生枪击事件，造成6人受伤，其中1人不治身亡。

　　印第安纳州印第安纳波利斯市10日凌晨同样发生聚会枪击事件，造成1人死亡、5人受伤。

　　此外，佐治亚州格兰特维尔市、田纳西州孟菲斯市、得克萨斯州休斯敦市等地过去周末也各自通报一起至少造成3人死伤的枪击事件。

　　3日凌晨，加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生一起严重枪击事件，警方确认共造成6人死亡、12人受伤。据萨克拉门托当地媒体报道，一些民众10日上街游行，抗议美国枪支暴力问题。

　　美国“枪支暴力档案”网站截至4月10日傍晚的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少11668人丧生，另有9270人受伤，造成4人或以上死伤的大规模枪击事件发生至少127起。

　　据白宫消息，美国总统拜登将于11日宣布应对美国枪支犯罪的新举措。美国有线电视新闻网援引知情人士的话报道说，拜登政府着眼加强对无编号且难追踪的“幽灵枪”进行监管。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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