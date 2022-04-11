美国国会众议长佩洛西将于10日“窜访”台湾的消息，通过媒体放风没多久，就爆出她的新冠病毒检测结果呈阳性，同时佩洛西办公室称，暂时推迟原定于8日出发的亚洲行程，访台计划当然也被搁置。

由于佩洛西的新冠阳性来得“太巧合”，引发了一些人对其是否“技巧性新冠”的猜测。我们要说，这不是最重要的，重要的是这趟行程不应是“推迟”，而是必须“取消”。正如中方严正警告的，如果美方一意孤行，中方必将作出坚决反应，一切后果由美方承担。

佩洛西作为美国的三号政治人物，应当深知台湾问题在中美关系中的敏感性和重要性，也应当完全理解以其政治身份访问台湾意味着什么。这是事关中美政治根基是否稳定的最核心议题，佩洛西访台一旦成行，必将强烈冲击中美关系稳定，破坏台海和平。佩洛西方面至今没有公开证实其对中国台湾地区的访问安排，而是遮遮掩掩地靠媒体放出探测气球，就足以证明华盛顿完全了解此事的敏感性。

距拜登总统郑重重申“四不一无意”承诺还不到一个月，华盛顿先是启动对台军售，紧接着又传出佩洛西要访台的爆炸性新闻，美国对华政策的欺骗性、两面性暴露无遗，其在台湾问题上“切香肠”的策略明显加速。需要指出，中美关系现在最大的问题之一就是美方的信用问题，而台湾问题已经成为中美之间最大的火药桶。

将中国视为“美国最大战略竞争对手”的华盛顿政客，显然觉得台湾这张牌打起来会很顺手，有了民进党当局做里应外合的“冤大头”，打这张牌既能对中国大陆形成“有效”滋扰，也能从民进党那里强买强卖大发横财。当国内选情低迷的时候，还可以通过在台湾问题上向中国展示强硬来骗取选票。在这些短视、狭隘动机的驱动下，华盛顿正试图掏空一中政策，在台海以及中美关系的墙角下堆积出巨大的风险。

华盛顿宣称要追求“有效且健康的竞争”或者说“没有灾难的竞争”，在台湾问题上谨言慎行，正是防止竞争演变为灾难的关键之一。那些妄图“以台制华”的华盛顿政客必须明白，美台勾连胆敢触碰《反分裂国家法》所画出的三条红线，中国大陆方面的反应将是排山倒海的，届时他们必定会尝到玩火自焚的无尽苦果。这样的警告并不难理解，中国大陆维护国家主权和领土完整的坚强决心和意志，岂是华盛顿那点“在亚太揩油”的投机心思能相提并论的？

去年美国议员三次访台，解放军的震慑行动逐渐加码，而且越来越接近实战。套在“台独”势力脖子上的绳子已经越勒越紧，佩洛西们竟然还想把一只脚踩在绞首架的踏板上。现在华盛顿已深陷政治极化不可自拔，它的很多决定正被极端舆论裹挟而丧失理智，但中国大陆的红线决不会因为它的“失心疯”而后退分毫。中国大陆所发出的清晰信号，美台当局应该逐字逐句地理解，一个标点符号都不要漏掉。

佩洛西已经82岁高龄，我们希望她早日康复。同时也要指出，与刚感染的新冠肺炎病毒相比，佩洛西恐怕更需要治疗的是其“反华偏执症”。时间也必将证明，病态反华、触碰“红线”者，决不可能是什么英雄，只会是历史的罪人，也必将遭到无情的惩罚。（来源：环球时报）

(责编：贾文婷、徐祥丽)