参考消息网4月9日报道 德国《我们的时代》网站4月8日发表题为《自2014年乌克兰战争开始以来西方一直有系统地隐瞒法西斯罪行》的文章，作者为德国《红狐狸》月刊主编阿诺德·舍尔策尔，全文摘编如下：

他们知道乌克兰纳粹在做什么，乌克兰国内法西斯组织肆虐横行。其实早在2014年“广场革命”后，乌克兰的纳粹分子就开始在乌东部地区烧杀抢掠，无恶不作。

在2014年2月的政变之后，由基辅组织的武装团伙对该国讲俄语的民众犯下的罪行，西方媒体要么不报道，要么轻描淡写。其中包括当年5月2日发生在敖德萨和5月9日在马里乌波尔对反对基辅当权者的示威者的大屠杀。据官方称，敖德萨的一伙右翼暴徒在前工会大楼内造成40多人死亡和烧伤，据目击者说，受害者人数远远超过100人。

乌克兰当局只对“亲俄”示威者进行调查，因为没有调查结果而多次受到联合国人权事务高级专员等国际机构的批评，而且至今没有一人被定罪。当时的敖德萨州长弗拉基米尔·内米罗夫斯基宣称：“敖德萨居民为挫败和逮捕武装恐怖分子而采取的行动是合法的。”然而2014年5月13日，时任德国外交部长弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔想在事发现场献花圈时，却被当局要求不要这么做。

就在当时，法西斯势力已经进行了第二次大屠杀，西方媒体对此的报道甚至比对敖德萨的报道还要少。例如，《明镜》周刊谎称：“乌克兰军队在马里乌波尔与亲俄分裂分子发生冲突。”当时，任何人都可以在互联网上看到记者发自马里乌波尔的视频。这些视频显示，悬挂着乌克兰国旗的坦克疾驰穿过城市，那里手无寸铁的平民被不分青红皂白地射击，许多人受伤或死亡——德国主流媒体的用户对此一无所知。自2014年6月8日以来乌军对卢甘斯克和斯拉维扬斯克的炮击和战机轰炸，也没有出现在西方媒体上。

隐藏法西斯罪行的西方媒体保护盾今天仍存在。目击者报告称，基辅情报部门如今以涉嫌对俄罗斯持正面态度为由而任意逮捕民众。武装分子有权闯入民宅，在那里设立掩体，如果居民反对，他们可以被就地正法。显然，法西斯分子还组建了敢死队，在发生战斗的乌克兰城市中射杀平民。据俄罗斯消息人士称，截至上周末，乌克兰法西斯分子在基辅、哈尔科夫、切尔尼戈夫、苏梅、马里乌波尔和其他20多个主要定居点扣押了450多万平民作为人质。（来源：参考消息网）

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