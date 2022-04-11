参考消息网4月9日报道 法国《世界报》网站4月8日发表题为《经济制裁往往适得其反》的文章，美国康奈尔大学历史学家尼古拉斯·马尔德在访谈中回顾了20世纪实行的封锁和禁运，质疑如今西方对俄罗斯制裁的有效性。以下是他的观点：

西方要自问一下对俄经济制裁的目的到底是什么，如果达不到目的就会适得其反。

在20世纪，经济制裁通常都适得其反。在20世纪30年代，为阻止纳粹德国和日本这样的入侵者所采取的制裁措施让这些民族主义倾向本就已经严重的国家寻求自给自足，以便减少受英美制裁的影响，并且开始发动战争抢夺地盘。制裁不但没有阻止第二次世界大战，甚至还起了推波助澜的作用。

但奇怪的是尽管屡屡失败，此后西方国家仍然继续把制裁当成一种手段。如果要避免适得其反的结果，制裁措施必须十分精准，但这非常难。

首先，实施经济制裁和不断威胁采取新举措会随着时间推移失去其有效性。其次，被制裁方的生产体系最终会适应过来。在伊朗经历过禁运带来的巨大危机之后，尽管它的经济还不景气，但最终还是稳定了下来。俄罗斯的经济经历过最初的衰退之后，有可能重新组织生产机制，即便增长率低甚至负增长，俄经济也挺得住。

对西方来说，精准确定对俄制裁的目标至关重要。如果这些制裁看起来会长期持续下去，如果没有非常明确的解除条件，那就难以再用作令冲突降级或实现停火的手段了。

俄经济今年可能会陷入衰退，如果将经济损失作为衡量一个限制措施是否成功的指标，那么这种目的已经达到了。但如果制裁是为了在欧洲大陆获得和平与安全，那还差得远。

如果欧洲想通过对俄天然气实施禁运来对其施压，这会给俄经济带来巨大损失。但是，这也需要欧洲拿出更为有力的预算政策，要对经济结构进行重塑，要能保护家庭不受能源价格高企的伤害。很多欧洲国家既希望加入经济战，同时又想坚持严格的预算政策。这就得看你怎么选了。

经济学家凯恩斯曾建议对受害国提供物资和资金援助，尤其是要帮助它们重建。他认为这对世界稳定来说比惩罚攻击者更有裨益。如果西方集团要加强自己在世界上的合法性，就应当好好从凯恩斯的想法中吸取教训。

乌克兰现在的人均收入低于苏联解体之际。欧洲应当更多地考虑如何帮助它建立更稳固的经济模式。抛开情绪上的因素，其实从长期来讲也应该考虑对俄经济发展施以援手。（来源：参考消息网）

(责编：贾文婷、徐祥丽)