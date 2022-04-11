今日俄罗斯电视台（RT）6日援引美国全国广播公司（NBC）的报道称，美国情报官员散布的有关俄乌冲突的信息并非全部“可靠”，甚至其中一些说法实属捏造，目的就是为了让美方赢得一场针对俄罗斯的“信息战”。美国情报官员们承认，此前发布过这类误导性信息。

NBC的报道提到，当美国媒体援引美国“情报界来源”警告称，俄罗斯准备在乌克兰使用化学武器时，而且当美国总统拜登重复这类说法时，他们正在参与一场虚假信息宣传活动。三名美国官员本周告诉NBC，没有任何证据表明俄罗斯向乌克兰附近运送任何化学武器。那些提出此类警告的美国情报官员称，此举是为了阻止俄罗斯真的使用这些武器，尽管他们自己也对其掌握的情报“缺乏信心”。

NBC援引参与散布这类“缺乏信心”情报的官员的话说，他们发布误导性信息的理由是为了“破坏俄方宣传，防止由俄罗斯定义世界对这场战争的看法”。

NBC称，有些信息是准确的，但更多是捏造的，比如有关俄总统普京“被自己的顾问误导”的说法就是捏造的，美国官员声称普京曾向中国寻求军事援助的说法也是捏造的。一名已经退休的美国情报官员保罗·皮勒（Paul Pillar）在谈及“普京被自己的顾问误导”这类说法时称，“你没有办法证明或反驳那些东西。”有两名美国官员表示，有关普京的核心幕僚是否对他撒谎的情报并不是结论性的——更多是基于分析，而不是确凿的证据。但其他美国官员对此表示异议，声称情报非常可靠，而且经过了最高层的审查。

在俄乌冲突爆发前，包括CNN和NPR在内的美国多家媒体数周来一直警告称，俄罗斯方面正准备实施一场“假旗行动”，并以此为攻击乌克兰制造借口。这些报道援引了美国五角大楼和国务院官员以及未具名的“情报界来源”的话，但这些人都没有提供证据来支持他们的说法。当被追问时，美国国务院发言人内德·普赖斯当时表示，那些怀疑这些说法的人正在“从俄罗斯公布的信息中找安慰”。现在，NBC的报道显示，这些说法确实是美国情报人员捏造的。

一名美国官员称，“（被散布的）不一定是可靠的情报。更重要的是在（俄罗斯人），特别是普京做一些事情之前占得先机。”尽管NBC援引的美国情报官员承认，至少是夸大了他们的说法，但另一名未具名的美国官员迅速回应，坚称美国国家安全委员会和“情报界”公开这些情报时，已经“验证了信息的质量”。（来源：环球时报新媒体）

(责编：贾文婷、徐祥丽)