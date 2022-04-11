新华社北京4月11日电 （国际观察）秘密军事生物活动的幕后操纵者——乱局背后的美国“黑手”之五

新华社记者朱瑞卿

俄罗斯《共青团真理报》日前援引联合国裁军委员会前委员、联合国秘书长前顾问伊戈尔·尼库林话写道，“乌克兰已沦为美军生物研究的试验场”。

俄乌冲突升级以来，俄罗斯多次曝出美国在乌从事军事生物实验活动的证据。自二战结束以来，美国在世界范围内建立大量军事生物实验室，特别是在俄罗斯周边国家。美国在海外开展的危险研究已对当地生物安全构成严重威胁，其不透明的实验目的引发国际社会广泛质疑。

面对质疑遮遮掩掩

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫3月24日通报，俄专家发现了美国国防部直接参与在乌克兰研发生物武器部件的新事实。根据俄军方公布的信息，美国在乌开展了多个生物实验项目，其中UP-8项目是在利沃夫和基辅等地，对4000名军人进行汉坦病毒抗体检测，对400名军人进行克里米亚-刚果出血热病毒抗体检测，UP-2项目则是从感染炭疽病牲畜的掩埋地采集土壤样本。

随着俄方披露越来越多的证据，国际社会对美国在乌开展军事生物实验的质疑声此起彼伏。英国利兹大学环境毒理学名誉教授阿拉斯泰尔·海说，目前尚不清楚美国为什么要在乌克兰支持这项工作，以及为什么没有在世界卫生组织指导下进行。

土耳其巴赫切谢希尔大学安全专家阿卜杜拉·阿加尔表示，美国应使其在乌克兰的生物实验室尽可能“透明”，在“尚未将世界拖入危险进程之前”全面澄清其所有活动细节。

美国国防部3月在一份情况说明书中说，在乌投入2亿美元支持46个实验室、卫生设施和诊断站点，但这显然不足以消除国际社会的疑虑。美国驻乌大使馆为何要在今年2月紧急删除官网上的实验室相关文件，为何对这些信息遮遮掩掩？作为世界上唯一拥有化学武器库存、多次推迟化武销毁时间、反复阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家，美国有义务向世人解答这些疑问。

俄罗斯战略文化基金会网站文章披露，美国在乌开展的研究主要有三个方向：监测北约成员国军队部署地区的生物状况；收集危险的病原体及其携带者，并将其运到美国；开展该地区特有的潜在生物武器制剂的研究工作，而这其中便包括研制只针对具有某些种族和民族遗传特征人群的病原体，将其作为“针对不同人种的生物武器”。

俄罗斯化学和生物武器专家奥列格·热尔托诺日科对俄罗斯《消息报》透露，美国正在乌克兰研究某种感染对特定族群的效果，“也就是我们的族群，乌克兰境内同样生活着俄罗斯人”。

漠视生命劣迹斑斑

苏联解体后，美国军方支持大量位于原苏联加盟共和国的生物实验室。据俄罗斯《共青团真理报》报道，美国曾在俄周边设立33家“医学中心”，从事秘密生物研究，而美国在乌克兰建立的第一个“国际科技中心”1993年就已开始运营。

据统计，美国在全球30个国家控制了336个生物实验室。美国借他国之地开展危险实验，暴露出其对其他国家民众生命安全的漠视。俄罗斯外长拉夫罗夫日前接受媒体采访时说，美国认为在自己的土地上进行生物实验太过危险，因此将这些活动转移到其他国家。

据俄罗斯媒体报道，2013年，美国在位于格鲁吉亚的卢格中心启动了炭疽疫苗试验。同年，格鲁吉亚暴发炭疽疫情。自此，炭疽病例在格鲁吉亚不断出现。2014年，卢格中心建设了专门的昆虫繁育工厂，启动了白蛉研究项目。2015年，大批白蛉袭击了格鲁吉亚首都第比利斯和邻近地区。

2015年5月，美国犹他州一军事研究机构向韩国乌山空军基地“误送”一批仍具活性的炭疽菌样本，驻韩美军从2013年6月起秘密开展的“朱庇特”计划因此曝光。该计划涉及的样本除炭疽菌外，还有一种名为A型肉毒杆菌毒素的剧毒物质，其毒性是炭疽菌的10万倍。

在哈萨克斯坦，近年来一些未知疾病或被认为已根除的古老疾病定期暴发，造成大量牲畜死亡。舆论认为，这种情况与美国在哈军事生物实验室有关。该国前国防部副部长阿米尔别克·托古索夫曾在2020年说：“我们就像实验用的猴子，我们的领土成了五角大楼测试新病毒的天然试验场。”

(责编：贾文婷、徐祥丽)