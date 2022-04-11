中国文化周海报。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢4月10日电 （记者吴杰）当地时间4月4日至8日，哥伦比亚EAN大学举办国际文化节中国文化周，中国驻哥伦比亚使馆、中外语言交流合作中心、河南广播电视台携手汉语桥俱乐部波哥大站等共同举行中国节日系列节目《清明奇妙游》云演出，并举办中国文化系列讲座等活动，受到广大师生的热烈欢迎。

中国驻哥大使蓝虎表示，大学文化和学术交流始终是中哥两国关系的重要组成内容，是两国友谊的重要基础，也是两国人民增进相互了解和尊重，促进思维创新，建设性地发展两国关系的重要桥梁。中国坚持新发展理念，秉承更加开放多元的国际合作理念，欢迎所有热爱中国传统文化、关注中国现代发展的青年学子参加文化周系列活动，感受中国文化的魅力，进一步加深两国友谊。

EAN大学校长巴普蒂斯特表示，近年来EAN大学注重文化交流与文明互鉴，增进与中国的文化和学术交流，有助于培养具有全球视野、创新意识、超越地区局限、对人类文明进步作出贡献的青年才俊。

“风起清明画屏中——2022清明奇妙游”由河南广播电视台制作，描绘春和景明山川画卷，全新诠释清明节日独有的情感内涵。EAN大学部分师生线下欣赏《清明奇妙游》、音乐会《华乐苏韵》《苏州好风光》等系列宣传片展播，聆听文化系列讲座，部分师生和观众通过中国驻哥使馆网站和大学网站线上同步观看。

EAN 大学建于1967年，拥有本科、研究生及博士专业，是哥伦比亚知名综合类高等学府。

(责编：王禹蘅、常红)