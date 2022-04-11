新华社巴黎4月10日电（记者徐永春 唐霁）根据法国媒体10日晚公布的出口民调结果，现任总统埃马纽埃尔·马克龙和极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞在当天举行的法国总统选举首轮投票中得票领先，将进入第二轮投票。

据法国商业调频电视台援引埃拉贝民调公司的最新统计数据报道，马克龙的得票率为28.2%，勒庞的得票率为23.4%，极左翼政党“不屈法国”党候选人让-吕克·梅朗雄的得票率为21.2%。此外，极右翼政党光复党候选人埃里克·泽穆尔和右翼政党共和党候选人瓦莱丽·佩克雷斯的得票率分别为7.3%和4.9%。

马克龙当晚在公开讲话中表示，他将采取创新举措汇聚信心，以团结民众共同为国家服务。

勒庞在公开讲话中说，此次大选将影响法国未来5年的政治决策，她将用5年时间让法国“恢复秩序”。

出口民调公布后，梅朗雄呼吁法国选民不要支持勒庞，佩克雷斯呼吁选民支持马克龙，泽穆尔则呼吁选民支持勒庞。

现年44岁的马克龙2014年出任经济、工业和数字事务部长。2017年5月，马克龙在总统选举第二轮投票中击败勒庞，当选法国总统。

现年53岁的玛丽娜·勒庞是法国极右翼政党“国民阵线”创始人和前主席让-马里·勒庞的女儿，2011年1月当选“国民阵线”主席，“国民阵线”后更名为“国民联盟”。

法国总统选举首轮投票当地时间10日8时（北京时间14时）在法国本土开始进行，今年约有4870万注册选民参加投票。由于时差原因，部分海外省已提前开始投票。马克龙等12名候选人参与竞选。

法国总统任期5年，选举采用“多数两轮投票制”。在第一轮投票中，如无候选人获得逾半数选票，得票居前两位的候选人参加第二轮角逐。第二轮投票将于4月24日举行。

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