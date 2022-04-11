庄雪雅

戴上虚拟现实头盔，顷刻便潜入大堡礁，看到太平洋清澈平静的洋流，色彩斑斓的鱼群擦身而过；轻点鼠标，又置身欧洲大陆，漫步春日的凡尔赛宫花园小径，或是在柏林爱乐数字音乐厅欣赏一场音乐会直播……眼下，足不出户的沉浸式旅游正成为许多人的日常选择。

新冠肺炎疫情暴发后，旅游、观演、看展等线下体验活动几乎陷入停摆，全球旅游业遭受重创。变局之下，旅游业的新趋势逐渐显现：科技正以前所未有的势头介入，融入VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）等技术的数字旅游，不仅“治愈”了被困在家中的旅游爱好者，也为旅游业开启了一扇窗。

诚然，数字技术“加持”下的旅游存在短板：这是主体不在场的旅行和受到裁剪的风景。我们可以用他人的眼睛看世界，但错过的是温凉的海水漫过脚背的触觉、同一件艺术品前和陌生人的相视一笑、美食入口心生满足的瞬间……不论技术如何飞速发展，旅行总有其不可替代的意义：短暂作别日常生活，在陌生的场景中见山见水，见他人也见自己。但当我们将视线放远，旅游的另一种图景正徐徐展开。

借助数字技术，游客可以抵达常人无法抵达之处：与南极洲的座头鲸一同游泳，站在火山口眺望壮阔风景，上一秒在高空遥望天使瀑布，下一秒化作飞流直下的水花——4K显示器、杜比全景声技术带来沉浸式的视听体验，那些地处险远的非凡景致从未如此触手可及。

在推动“可及性”方面，数字旅游拥有巨大潜力。近年来，一些提供虚拟旅游服务的企业发布调查显示，线上旅游受到高龄人士的广泛欢迎，“银发族”甚至成为公司业务的新增长点。无论是因旅游费用高昂而止步，或是因高龄、残障等不便出行，数字旅游都能弥补无法亲身到场的缺憾。

数字旅游同时具有生态友好的特点。对于过度旅游导致生态脆弱的旅游景区或是需要保护的文化遗产，数字旅游提供了双赢的解决方案。“数字敦煌”项目对敦煌石窟和相关文物进行全面的数字化采集、加工和存储，让文博爱好者随时畅游洞窟，以高清分辨率浏览巨幅壁画。全球各地的博物馆、剧院、音乐厅、动植物园纷纷开发数字项目，将世界变为“没有围墙的学校”。

后疫情时代的数字旅游将不再是“权宜之策”，而是成为重塑旅游业的重要因素，线上与线下实现互补，旅游的内涵也因此而更加丰富。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)