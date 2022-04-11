人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

联合国：旱灾可能导致非洲之角1500万人面临人道危机

2022年04月11日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社联合国4月8日电  （记者王建刚）据联合国网站8日报道，非洲之角正面临数十年来最严重旱灾，预计肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚约有1500万人受到严重影响，人道主义局势高度紧张。

　　据报道，多个雨季缺雨的后果可能在这个已经遭受冲突、气候变化、沙漠蝗虫和新冠肺炎疫情等累积冲击的地区造成严重人道主义危机。国际移民组织警告说，紧急和有效的人道主义响应对避免整个地区出现大规模人道主义局势恶化至关重要。

　　仅在肯尼亚，去年下半年就有140万头牲畜因干旱而死亡。成千上万的家庭被迫离开家园外出寻找食物、水和牧场。

　　联合国秘书长发言人迪雅里克8日在例行记者会上说，自今年初以来，索马里粮食不安全问题显著增加。他说，索马里各地旱情“都在恶化”，这是索马里40年来遭遇的最严重旱灾。

　　据了解，联合国机构及合作伙伴正与相关国家政府加强合作，加快和加大紧急人道主义援助步伐和力度。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部