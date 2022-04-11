据新华社联合国4月8日电 （记者王建刚）据联合国网站8日报道，非洲之角正面临数十年来最严重旱灾，预计肯尼亚、索马里和埃塞俄比亚约有1500万人受到严重影响，人道主义局势高度紧张。

据报道，多个雨季缺雨的后果可能在这个已经遭受冲突、气候变化、沙漠蝗虫和新冠肺炎疫情等累积冲击的地区造成严重人道主义危机。国际移民组织警告说，紧急和有效的人道主义响应对避免整个地区出现大规模人道主义局势恶化至关重要。

仅在肯尼亚，去年下半年就有140万头牲畜因干旱而死亡。成千上万的家庭被迫离开家园外出寻找食物、水和牧场。

联合国秘书长发言人迪雅里克8日在例行记者会上说，自今年初以来，索马里粮食不安全问题显著增加。他说，索马里各地旱情“都在恶化”，这是索马里40年来遭遇的最严重旱灾。

据了解，联合国机构及合作伙伴正与相关国家政府加强合作，加快和加大紧急人道主义援助步伐和力度。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 17 版）

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